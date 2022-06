Magazine Uso de fitoterápicos exige cuidados e orientação profissional Apesar dos benefícios, remédios a base de plantas, que são encontrados em diversas formas, precisam ser utilizados com a orientação profissional adequada

Na casa da contadora Lorena Batista de Freitas Gonçalves, de 39 anos, o poder da cura também está nas plantas medicinais. Na infância, além de acompanhamento médico, ela tratou uma bronquite severa com açafrão com mel, limão e chás de guaco e de assa-peixe. É uma tradição que faz parte do aprendizado que vem dos pais, avós e bisavós. Ter um chazinho medicinal à ...