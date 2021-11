Bruno Félix

Vários cantores sertanejos participam do velório da cantora Marília Mendonça, 26 anos, no Ginásio Goiânia Arena. O corpo da artista chegou às 12h15. Já chegaram Naiara Azevedo, Henrique & Juliano, Maiara & Maraisa, Matheus & Kauan, Jorge (Jorge & Mateus), Fernando (Fernando e Sorocaba), João Neto & Frederico e o cantor Murillo Huff, pai de Léo, fruto do relacionamento com a goiana.

Maiara & Maraisa estão bastante emocionadas ao lado do caixão de Marília Mendonça. As irmãs gêmeas praticamente começaram a carreira junto com Marília Mendonça. As amigas se conheceram em Goiânia num spa e depois disso formaram uma grande amizade. Elas criaram o projeto Patroas.

Henrique & Juliano acompanham de perto também a despedida da amiga. Os irmãos tocantinenses foram muito importante na carreira de Marília Mendonça. Eles gravaram grandes sucessos da artista, como Cuida Bem Dela, Até Você Voltar e Flor e o Beija-Flor. Eles gravaram com a amiga o hit Impasse na estreia dela como cantora em 2015.

Está presente também o cantor Jorge, que forma dupla com Mateus. Marília Mendonça sempre foi fã declarada da dupla e tinha o sonho que eles gravassem uma composição sua, o que aconteceu com Calma, presente no repertório do disco Os Anjos Cantam, lançado em 2015.