Um vídeo pra lá de fofo foi publicado nesta semana nos perfis do cantor Zé Felipe e da influencer Virgínia Fonseca. Os pais da Maria Alice, que esperam a chegada da segunda filha, que se chamará Maria Flor, mostraram quando o filho do cantor Leonardo conversa com a bebê e beija a barriga da mamãe que está grávida de 29 semanas, o que corresponde a sete meses.

Na legenda ela escreveu: “Pra finalizar a segundona com muitooo amor!!!! Que nossa semana seja abençoada por Deus, amém! Por cá, Flururu está a todo vapor, entrou em 29 semanas!” As imagens mostram quando Zé Felipe beija a barriga, que se movimenta bastante. Ele conversa, pergunta se ela está acordada e ela continua se movimentando dentro da barriga.

As imagens renderam diversos comentários. Até esta quinta-feira (17), quase 18 mil reações foram publicadas. A mãe do cantor e avó da bebê que o casal espera, Poliana destacou os olhos cheios de lágrimas de Zé Felipe. Irmão do cantor, Pedro Leonardo comentou: “Deus abençoe.” Diversos fãs também desejaram saúde para a família e destacaram a fofura da postagem.

