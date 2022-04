Assistir vários shows numa noite e encerrar com a grande atração da programação. No outro dia, a maratona recomeçando com mais uma extensa grade. Depois de dois anos de tantos adiamentos por conta da pandemia, os roqueiros não aguentavam mais a saudade de um festival presencial e esse momento chegou com a volta do Vaca Amarela, um dos mais tradicionais da capital. O evento será realizado nesta sexta-feira, às 18 horas, e no sábado, a partir das 16 horas, no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Glória Groove, Dead Fish e Karol Conká são os principais nomes desta 20ª edição.

A edição não foge da sua tradição e aposta na democracia de estilos musicais. Está tudo misturado com pop, hardcore, rock alternativo, eletrônico e metalcore. Além disso, a organização não deixa de valorizar as bandas da cena alternativa de Goiás e do Brasil. O primeiro dia traz bandas conhecidas do público do festival, como Ousel, Distoppia, Guilhotina Guinle, Sótão e encerra com Glória Groove. No segundo dia a receita é a mesma. Violins, Aurora Rules, Gasp e Overfuzz já tocaram em outras edições do Vaca e retornam para uma noite que conta com Dead Fish e a rapper Karol Conká. O Vaca Amarela marca a volta oficial dos festivais em Goiânia, mas essa edição sofreu para acontecer: houve dois adiamentos até a data final. A primeira era para ter sido em setembro de 2021, mês em que o evento é sempre realizado no calendário da cena goiana, e a segunda nos dias 21 e 22 de janeiro. A organização conseguiu manter a mesma agenda de atrações para abril e a devolução de ingressos foi de 20%. A 15 dias antes do início dos shows, a Prefeitura declarou a suspensão da obrigatoriedade de máscaras (o seu uso na festa será opcional, mas a apresentação de comprovante de vacinação é obrigatória).

“Esses adiamentos nos deixaram mais ansiosos e estamos felizes de o festival ser realizado num momento bom, com a pandemia perdendo força e a vacinação avançando. Mesmo assim, não é hora de descuidar e vamos fornecer máscaras para o público na entrada”, comenta o produtor do Vaca, João Lucas Ribeiro. A expectativa da organização é receber quase 6 mil pessoas nos dois dias de evento. “A casa vai estar cheia para todo mundo matar a saudade do rock com artistas poderosos, área de conveniência com bares e restaurantes, feiras e outras apresentações artísticas”, complementa.

A edição também marca o retorno do Vaca Amarela para o Oscar Niemeyer. A última vez foi em 2017, quando o evento trouxe Pabllo Vittar, com os hits Sua Cara e K.O. estourados na época nas plataformas digitais e com o recém-lançado single Corpo Sensual. Com menos recursos pela falta de grandes patrocínios, as edições 2018 e 2019 foram realizadas no Centro Cultural Martim Cererê e com uma programação mais enxuta, praticamente toda montada com nomes locais e com um ou outro nome emergente da cena nacional. Em 2020, a edição foi para o formato on-line com shows ao vivo.

Atrações

O Vaca Amarela também chega no melhor momento da carreira para vários artistas. Glória Groove, por exemplo, é um fenômeno da atualidade depois da participação no quadro Show dos Famosos, no Domingão do Huck em 2021, e um dos principais nomes do festival. A artista foi uma das atrações mais esperadas do Lollapalooza 2022. Além disso, em fevereiro, a drag queen lançou seu segundo álbum de estúdio, Lady Leste, um sucesso. Todas as 13 faixas entraram no ranking das músicas mais ouvidas do streaming no Brasil, com destaques para os singles Bonekinha, Vermelho, A Queda e Leilão.

Karol Conká também chega ao festival com o disco Urucum recém-lançado nas plataformas. O cancelamento da artista no BBB 21, depois de ter sido eliminada com 99,17%, recorde de rejeição da história do programa, é o assunto principal do repertório autoral. São 11 canções, das quais oito inéditas e três faixas já lançadas em singles em 2021, caso de Louca & Sagaz, Mal Nenhum e Subida. Já o Dead Fish, formado por Rodrigo Lima (vocal), Igor Tsurumaki (baixo), Marcos Melloni (bateria) e Ric Mastria (guitarra), começou a rodar o País em fevereiro com turnê comemorativa dos 31 anos da banda.



Programação



Sexta-feira

18h - Bibeats

DJ Amanda Polveiro

18h45 - Desventuras

DJ Geórgia

19h30 - Ousel

DJ Geórgia

20h15 - Distoppia

DJ Caveira

21h - Sótão

DJ Caveira

21h45 - Adriel Vinícius

DJ Túlio Fernandes

22h30 - Madu

Showcase Kira Espirandely e Renatto

23h30 - Guilhotina Guinle

DJ Lipy B e LeoRockefeller

00h30 - Glória Groove





Sábado

16h - Rhangel

DJ Nina Fratari

16h45 - Gabriel Lisboa

DJ Nina Fratari

17h30 - Gasp

DJ Xxxuão

18h15 - Os Rockefellers

DJ Xxxuão

19 - Desert Crows

DJ Raul Majadas

19h45 - Overfuzz

DJ Raul Majadas

20h30 - DJ Tubarão convida Silvvr, Muralha, Anarkotrans, Inà Avessa e Guilherme Eurípedes

Casa Dionisi - Intervenção Ballroom

21h15 - Aurora Rules

Casa Dionisi - Intervenção Ballroom

22h - Violins

DJ Frozen Gabs

23h - Dead Fish

Showcase Oluás

00h - 7 Copas

Showcase Maaju

01h - Karol Conká