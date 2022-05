Em cenas previstas para irem ao ar a partir desta terça-feira (10) em Quanto Mais Vida Melhor!, novela da faixa das 19 horas de Globo, Valdirene (Suzy Lopes) volta no maior estilo ostentação e com mais vontade ainda de tirar Odaílson (Thardelly Lima) de Deusa (Evelyn Castro). E com novas armas para essa guerra: cheia do luxo, com direito até à limusine, a ex-empregada da família Monteiro Bragança é a mais nova rica do pedaço e não vai medir esforços para agradar seu “Odalindo”.



A fortuna de Valdirene veio por obra do acaso. Uma enchente abriu um buraco no seu terreno, em Nova Coxixola, e uma pepita de ouro do tamanho de um jerimum foi encontrada, fazendo da rival de Deusa, a milionária Val da Pepita. A paz do casal mais divertido de Quanto Mais Vida, Melhor! parece estar com os dias contados.



Quanto Mais Vida, Melhor! é criada e escrita por Mauro Wilson, com direção artística de Allan Fiterman. Escrita com Marcelo Gonçalves, Mariana Torres e Rodrigo Salomão, direção geral de Pedro Brenelli e direção de Ana Paula Guimarães, Natalia Warth, Dayse Amaral Dias e Bernardo Sá. A produção é de Raphael Cavaco e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim. A atriz Suzy Lopes dá detalhes sobre a nova fase da personagem nessa reta final da novela. Confira a entrevista a seguir.



Valdirene vai retornar de Nova Coxixola completamente transformada, cheia dos luxos e ostentando bastante. O que as pessoas podem esperar desse retorno?

Nossa! A volta de Valdirene é inacreditável! Quando encontrei com o Allan (diretor artístico) e ele falou: “Ela volta rica!”. Eu dei uma gargalhada e não acreditei! Foi delicioso construir essa volta porque agora ela vem com mais artimanhas ainda. Me diverti muito fazendo. Ela ficou rica e acha que pode comprar tudo, né? Em uma cena, ela até cita Nelson Rodrigues que dizia que dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro (risos). Tá pensando o quê? Valdirene é culta, meu bem! Lê Nelson Rodrigues! Brinque não (risos)!



O que vai significar para Deusa (Evelyn Castro) e Odaílson (Thardelly Lima) a chegada de Val da Pepita? Ela volta a azucrinar o casal?

Ih, Deusa e Odaílson que se preparem porque ela vem com dois quentes e três fervendo! Ela prometeu pra Deusa que voltaria, né? Ela vai tentar comprar o amor de “Odalindo” a qualquer custo. Será que ela consegue, hein? Aviso que se tiveram pena de Deusa na primeira aparição...



Como tem sido a recepção do público?

Eu estou muito feliz com a receptividade de Valdirene pelo público. Onde vou as pessoas falam nela e dela. Isso é muito incrível, né? Porque você escuta comentários de crianças, jovens, adultos, senhoras e senhores. Nós somos um país muito noveleiro! Graças a Deus!



A novela está chegando na reta final. Como avalia a realização desse trabalho? Quais aprendizados leva?

Poxa! Um presentaço estrear em uma novela com uma personagem como a Valdirene. Divertida, cheia de curvas, nuances, com altos e baixos, com reviravoltas e nem vou contar o que tem mais ainda pra não estragar a surpresa, mas aviso ao público que se prepare que são muitas surpresas (risos). Estou feliz, com a sensação de missão cumprida, sabe? Só tenho motivos para celebrar e agradecer! Estou abraçando e agradecendo. Toda a experiência foi de muito aprendizado. Tudo era novo pra mim, nunca tinha feito novela. Ficava atenta a tudo. Cada diretor e diretora foi muito importante e guardo os seus ensinamentos com muito afeto, pois era uma direção muito afetuosa! Nossa, chega me emocionei aqui lembrando das gravações. Tudo era feito com muito amor e o aprendizado pelo amor é sempre melhor. Acredito no aprendizado pelo amor. Ficaram também amizades massa! Pessoas que estarão na minha vida de alguma forma. É, fiquei emocionada (risos)!