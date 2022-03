Vencedora da edição 21 do BBB, a cantora Juliette se manifestou nas redes após a eliminação de Vyni, que saiu da casa com 55,87% dos votos. Segundo ela, o cearense e bacharel em Direito será “recebido com muito amor” em seu show.

Vyni foi eliminado após ir ao Paredão com Pedro Scooby e Gustavo. Pelo Twitter, Juliette o acolheu.

“Vyni, abrigada por tanto carinho! Vamos recebê-lo com muito amor no meu show <3 “, escreveu.

Nos comentários, simpatizantes do rapaz parabenizaram a atitude da ex-sister. “Como é bom uma fav que não segue o efeito manada dos verificados de atacar quem tá sendo bastante atacado ❤”, comentou uma seguidora.

Vyni foi eliminado em seu primeiro paredão. Ao se despedir da casa, Vyni se despediu de Eliezer, seu maior aliado no jogo e também seu “crush”.

"Vai lá ajeitar nosso apartamento. Eu quero o quarto grande, tá?", pediu Eli, enquanto caminhava com o brother para a saída.