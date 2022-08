Magazine “Variações” de Marcelo Câmara estreia nesta quinta-feira no Centro Cultural Octo Marques Com curadoria de Rodrigo de Almeida Cruz, mostra será aberta nesta quinta-feira, no Centro Cultural Octo Marques

O arista plástico Marcelo Câmara abre nesta quinta-feira, no Centro Cultural, Octo Marques (Rua 4, n° 515, sobreloja, Edifício Parthenon Center, Centro), a exposição Variações. Com curadoria de Rodrigo de Almeida Cruz, o projeto é desenvolvido em parceria com a Galeria Tachotte e Co. Com essa exposição, a galeria marca sua chegada a Goiânia. Variações é ...