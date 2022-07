Magazine Varizes: veja riscos e tratamentos de problema que vai muito além da questão estética Feridas, inchaços e dores são alguns sinais de alerta de que é preciso tratamento para evitar casos graves, que incluem até de insuficiência venosa

Durante muitos anos, saias, vestidos curtos, shorts e biquínis eram quase sempre evitados no figurino do dia a dia da personal organizer Cida Ricarte, de 61 anos. Ela preferia usar roupas mais longas porque tinha vergonha de deixar as pernas de fora por conta das varizes, que são basicamente um problema na circulação, em que o sangue não consegue fazer o caminho de vo...