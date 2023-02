- Veja a lista de filmes da mostra de cinema 'O Amor, a Morte e as Paixões', em Goiânia 

Fim do mistério. Para acabar com a ansiedade dos cinéfilos, foram revelados os filmes da programação da 14ª edição da mostra O Amor, a Morte e as Paixões, que será realizada de 15 de fevereiro a 1º de março, no CineX Cult, unidade do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Indicados ao Oscar, produções com trajetórias importantes em festivais internacionais e longas nacionais e goianos estão confirmados. A curadoria é assinada pelo professor e crítico de cinema Lisandro Nogueira que selecionou quase 70 títulos (veja a lista completa).



As sessões da mostra se iniciam ao meio-dia e a última está prevista para às 22h30. A abertura será na quarta-feira (15), às 19h30, com o filme Regra 34, de Júlia Murat- primeiro trabalho brasileiro a ganhar o Leopardo de Ouro, prêmio máximo do Festival de Locarno, Suíça. O valor unitário dos ingressos, que já estão disponíveis para venda, será de R$ 30 (meia-entrada), com opções de passaportes para 5 (R$ 130), 10 (R$ 230) e 20 longas (R$ 360). Todas as opções podem ser adquiridas na bilheteria do CineX Cult ou pelo site www.cinex.art.br.

“Cada filme permite um sentimento, uma opinião e um aprendizado. Os visitantes vão se impressionar com a qualidade das produções. A seleção foi feita criteriosamente, durante meses”, ressalta Lisandro. Com o tema Diversidade de Olhares Sobre Temas Contemporâneos, a mostra – uma das mais importantes do País - retorna ao calendário de Goiânia após dois anos. Em 2021, a edição foi cancelada por conta da pandemia e, em 2022, nas vésperas da estreia, um incêndio nos cinemas do antigo Banana Shopping adiou o desejo de maratonar.

Foram meses garimpando filmes nos principais festivais de cinema, dentro e fora do Brasil, para essa retomada da mostra O Amor, a Morte e as Paixões. Entre os destaques estão os nacionais O Carvão, de Carolina Markowicz, Paloma, do cineasta Marcelo Gomes, que teve estreia mundial no Festival de Munique, na Alemanha, e o premiado Lavra, de Lucas Bambozzi. Outro peso da programação é o longa colombiano Memória, do tailandês Apichatpong Weerasethakul, vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes em 2021.



Aguardados

Filmes aguardados do Oscar também estão na lista, caso de A Baleia, dirigido por Darren Aronofsky e estrelado pelo astro Brendan Fraser, indicado na categoria de Melhor Ator. O filme concorre ainda nas estatuetas de atriz coadjuvante (Hong Chau) e Maquiagem e Penteado. Na trama, Fraser interpreta um homem (Charlie) com obesidade mórbida, que usa uma cadeira de rodas.

Outro título bastante esperado é o filme Tár, do diretor Todd Field e protagonizado por Cate Blanchett, vencedora do Globo de Ouro e favorita ao Oscar. O longa acompanha Lydia Tár (Blanchett), uma maestrina que dispensa apresentações. Ela é mais do que a única mulher a comandar uma das mais respeitadas Filarmônicas do mundo, a de Berlim, mas também uma das poucas pessoas ganhadoras dos quatro maiores prêmios das artes dos Estados Unidos (Emmy, Grammy, Oscar e Tony).

Os indicados Aftersun, Os Fabelmans, Sra. Harris vai a Paris, Triângulo da Tristeza e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo também estão confirmados na programação da mostra 2023.

A mostra não será apenas um espaço para maratonar os filmes. Os cinéfilos vão contar com livraria, café, restaurante, exposição de arte e um espaço para elaboração de drinques exclusivamente para o evento.



Oficinas

Mais uma opção são as oficinas, entre elas, Como Interpretar Para Cinema, TV e Teatro, aberta ao público, com o ator Paulo Betti, que tem mais de 45 anos de carreira. Haverá ainda uma apresentação da humorista Dadá Coelho, mulher do artista, com o show Cuzcuz na Mão. A organização ainda não divulgou a data.

Criada em 2001, pelo empresário Gerson Santos e pelo professor Lisandro Nogueira, a estreia da mostra na capital foi com apenas 17 filmes. Nas edições anteriores, o número foi aumentando, assim como o interesse e a festa do cinema que já conseguiu reunir mais de 300 mil pessoas em todas as edições. O evento surgiu para atender aos anseios dos cinéfilos para produções que dificilmente chegam nos cinemas e também para ajudar na maratona do Oscar. Além disso, a data de realização funciona como uma alternativa para aqueles que não se animam com os blocos de ruas e o carnaval nessa época.



SERVIÇO

14ª edição da mostra O Amor, a Morte e as Paixões

Quando: 15 de fevereiro a 1º de março

Onde: CineX Cult, unidade do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON)

Endereço: GO-020, Km 1, Goiânia, saída para Bela Vista

Como chegar: quem precisar ir de ônibus pode pegar a coletivo da linha 283 (Senador Canedo), que sai do Terminal Praça da Bíblia e para na porta do CCON. Outra opção é pegar qualquer ônibus que vai para o Shopping Flamboyant, que fica próximo ao Centro Cultural.

Horário: das 12h às 22h30

Ingressos: R$ 30 (meia-entrada) por sessão

Passaportes: para 5 filmes (R$ 130); para 10 filmes (R$ 230); e 20 filme (R$ 360).

Onde comprar: pelo site www.cinex.art.br ou na bilheteria do cinema

Convênios:

- profissionais e colaboradores do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg) terão ingressos por R$20 a serem retirados na instituição.

- alunos da Pontifícia Universidade Católica (PUC-GO), da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da Universidade Estadual de Goiás (UEG) terão ingressos a R$15.

- para os cooperados e beneficiários da Unimed Goiânia, o valor será de R$20

- professores da rede pública e privada pagarão R$25

- comerciantes e credenciados no Sesc Goiás também terão desconto especial e os ingressos serão vendidos a R$20