Expressa em histórias, segredos e memórias familiares na região de Luziânia e Cidade Ocidental, marmelada de Santa Luzia ganha status de Patrimônio Cultural e Imaterial goiano. Por conta da tradição, fruto utilizado para fazer o doce ganhou até evento próprio no Quilombo Mesquita, onde é realizada a Festa do Marmelo. Confira a receita que veio de Portugal e há mais de 100 anos é passado de geração em geração no interior de Goiás.

Ingredientes:

- 1 kg de marmelo

- 600 g de açúcar

- 1 colher (chá) de suco de limão

- 4 colheres (sopa) de água

Modo de preparo:

A princípio, lave os marmelos, corte-os em quatro e retire os caroços. Em uma panela grande, coloque os pedaços de marmelo com os outros ingredientes e leve ao fogo baixo até que ele esteja bem cozido e macio (cerca de 1 hora).



Passe todo o conteúdo da panela pelo liquidificador. Depois, retorne com a calda de marmelo para a panela e, em fogo baixo, cozinhe até que ela engrosse mais um pouco.



É preciso mexer de forma rápida para que a marmelada não grude no fundo da panela e acabe queimando. Assim que isso acontecer, desligue o fogo.



Despeje a marmelada em recipientes - geralmente de madeira - e deixe secar no sol por algumas horas.