INGREDIENTES

Massa

5 kg de farinha de trigo

700g de açúcar

30g de sal

200 ml de óleo

350 g de margarina

1,5 litro de água morna

1 litro de leite morno

35 g de fermento



Recheio

4 latas de sardinha

1 cebola

1 pimenta de cheiro

Pimenta do reino

Cebolinha picada

1 caixa de extrato de tomate

2 colheres de bicarbonato de sódio

Sal



Modo de preparo: fazer o molho de extrato de tomate com óleo, cebola, cheiro-verde e, por último, a sardinha. Para montar a torta, é preciso pré-assar a massa do tamanho da forma e colocar o molho de sardinha. Durante o processo, cobrir com tomate fatiado toda a forma e, depois, fazer uma cobertura com o queijo branco cortado em fatias. Por último, cobrir com a massa em camada fina. Passar gema de ovo e colocar para assar até dourar. Pimenta a gosto.



