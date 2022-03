Magazine Veja a receita de bacalhau com espinafre Prato é opção saborosa e nutritiva para o período da Quaresma

O período da Quaresma, que se inicia nesta quarta-feira (2/3), é marcado pelo aumento do consumo de peixes. A época em que os católicos deixam de comer carne vermelha é também uma boa oportunidade para saborear pratos diferenciados.A nutricionista Renata Guirau, do Oba Hortifruti, preparou uma receita com bacalhau que promete ser saborosa e nutritiva. Confira:...