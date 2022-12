Veja algumas sugestões de clássicos para presentear neste Natal.

Quando a Companhia das Letras anunciou que publicaria no final de deste ano uma nova edição – com direito a traduções inéditas de Mário Sérgio Conti e Rosa Freire d’Aguiar – dos dois primeiros volumes de Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, algumas pessoas podem ter pensado: mas vão lançar esses livros de novo? Pois vão sim e isso não é acidental. Além de marcar o centenário da morte do autor francês, lembrado em 18 de novembro, a iniciativa segue um plano bastante conhecido no mercado editorial. Clássicos, sobretudo os mais badalados, têm leitores fiéis e reeditá-los é sempre um bom negócio.

Não é à toa, portanto, que tantas editoras continuam a apostar nesse segmento, ano após ano, em projetos muitas vezes ousados e caros, encontrando ressonância entre aqueles que não abrem mão de ter em casa ou presentear amigos e parentes com o melhor da literatura de todos os tempos. Aliás, o Natal está aí e os selos têm fortalecido sua estratégia de marketing em torno desses títulos, mostrando que eles são ótimas sugestões para o 25 de dezembro. Nas redes sociais, editoras e livrarias não se cansam de oferecê-los como carros-chefes de seus produtos natalinos, sabendo que quem escolhê-los não fará feio.

Opções não faltam e mais selos têm aderido a esse nicho, como as editoras universitárias. Notórias por publicar títulos de perfil mais científico, elas passaram a variar seus catálogos com livros com longo histórico nas livrarias. Foi o que a Editora da Unesp passou a fazer com sua Coleção Clássicos da Literatura, lançada em agosto de 2020 e que já conta com 20 volumes. Neste ano, o selo relançou O Cortiço, de Aluísio de Azevedo; O Ateneu, de Raul Pompéia; Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida; Iracema, de José de Alencar; e Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, entre outros.

Já a Globo Livros apostou, neste final de ano, em repaginar uma pérola de seu catálogo: Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Um dos livros mais influentes da chamada literatura distópica, o título ganhou capa dura e nova tradução, feita por Fábio Fernandes, numa celebração dos 90 anos de publicação da primeira edição da obra. Aliás, a editora tem investido pesado nessa linha, dando continuidade à publicação da monumental obra do escritor francês Honoré de Balzac, por exemplo. Somente em 2022, na coleção Biblioteca Azul, saíram mais dois volumes de A Comédia Humana, com quase mil páginas cada um.

A associação entre a editora brasileira Companhia das Letras e a inglesa Penguin teve como objetivo trazer clássicos universais e em português – há um acordo semelhante com a lusitana Relógio d’Água – a preços acessíveis. Por isso priorizou-se a publicação no formato de bolso. Entre as opções recentes que essa sociedade ofereceu ao consumidor estão novas edições de trabalhos como Memorial de Aires, último livro escrito por Machado de Assis; O Idiota, de Fiódor Dostoiévski; A Tempestade, de William Shakespeare; o diálogo Alcibíades, de Platão; e Cartas e Máximas Principais, do pensador da Antiguidade Epicuro.

A Editora Nova Fronteira fundou, por sua vez, coleções em que publica obras com preços mais baixos – Clássicos para Todos – e boxes com acabamento mais caprichado e valor mais salgado. No primeiro grupo, podem ser encontrados livros como Frankenstein, de Mary Shelley, e as peças de Nelson Rodrigues. No segundo caso, há à disposição kits com os livros de Lima Barreto, obras de Simone de Beauvoir ou de Jane Austen. No que designa como Biblioteca Diamante, a Nova Fronteira inclui títulos de George Orwell, Virginia Woolf e das irmãs Emily e Charlotte Brontë, dando vigor a livros de cunho feminista, entre outros.

Não só os grandes selos têm olhado com mais atenção para os clássicos. A editora Bestiário, por exemplo, foi finalista do Prêmio Minuano deste ano com uma nova edição da peça teatral Salomé, de Oscar Wilde. Já a Editora Hedra colocou no mercado uma nova edição de O Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels. O selo Âyiné avisa logo de cara: uma editora com autores clássicos e contemporâneos. Entre os clássicos, obras de nomes como Emil Cioran, David Foster Wallace e George Steiner, que transitam entre a ficção, o ensaio e a filosofia. E já há novidades previstas para 2023.

A Companhia das Letras anunciou para o início do próximo ano o lançamento de uma antologia poética de Paulo Mendes Campos, assim como obras infantojuvenis de Vinicius de Moraes, entre as quais O Pato. O Grupo Record, que também conta com uma coleção de clássicos, na qual lançou em setembro uma nova edição de Anna Karênina, de Tolstói, com tradução de Lúcio Cardoso, já tem no prelo mais uma edição de As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. Já a Editora Rocco lançou neste mês uma edição comemorativa de 80 anos de Perto do Coração Selvagem, primeiro livro de Clarice Lispector.



Antiguidade, russos e Oriente

Notória por colocar no mercado edições com traduções esmeradas, a Editora 34 tem um catálogo repleto de clássicos, que vão de A Divina Comédia, de Dante Alighieri, a Crime e Castigo, de Fiódor Dostoiévski. A Coleção Leste não só disponibilizou títulos literários e de crítica fundamentais, como reuniu antologias de contos e poesias de autores russos e do leste europeu. Lastreada pela boa aceitação desses projetos, o selo ampliou a oferta de obras imortais. Entre suas novidades está, por exemplo, o primeiro volume de obras de Eurípides, reunindo as peças Medeia, Alceste e O Ciclope, textos fundadores do teatro.



Esse caminho tem sido trilhado também por outros selos, que buscam na Antiguidade, entre autores europeus que não sejam ingleses ou franceses e também no Oriente os clássicos que precisam para reforçar seu catálogo, ganhando prestígio e um público seleto. A Estação Liberdade tem feito isso há anos. Apostou firmemente em autores japoneses, trazendo trabalhos de grande importância histórica, como os volumes Musashi, nos quais Eiji Yoshikawa refaz a trajetória de um famoso samurai do século 16, a produções de ganhadores de Prêmio Nobel, caso dos romances de Yasunari Kawabata e Kenzaburo Oe.



A editora também publica obras como Os Elixires do Diabo, de E.T.A. Hoffmann, autor alemão da transição entre os séculos 18 e 19 e que é uma espécie de ídolo de escritores góticos ou de literatura fantástica. Muitos desses títulos acabam sendo compartilhados entre mais de um selo. A editora gaúcha L&PM, por exemplo, tem um amplo catálogo de versões para bolso. Somente nos últimos meses colocou nas gôndolas das livrarias obras variadas, como Seis Personagens em Busca de Um Autor, do italiano Luigi Pirandello, Brasil - Um País do Futuro, do austríaco Stefan Zweig, e O Castelo, do tcheco Franz Kafka.



Um Papai Noel literário

Veja algumas sugestões de clássicos para presentear neste Natal.



Título: Obras Completas de Adolfo Bioy Casares (Volume C)

Autor: Adolfo Bioy Casares / Globo Livros / Preço: R$ 79,90

Dono de uma das prosas mais criativas de sua geração na literatura latino-americana, o escritor argentino é um mestre da prosa e seus enredos são sempre interessantes. Este terceiro volume de suas obras completas reúne textos escritos entre 1972 e 1999.



Título: Moby Dick

Autor: Herman Melville / Editora Nova Fronteira / Preço: R$ 59,90

Um dos livros mais influentes de toda a literatura norte-americana, a luta épica entre o Capitão Ahab e o grande e assassino cachalote branco pelos mares do mundo têm inspirado leitores e outros autores. Um clássico sobre a luta entre homem e natureza.



Título: Tragédias

Autor: Ésquilo / Editora Iluminuras / Preço: R$ 64

Com as peças Os Persas, Os Sete Contra Tebas, As Suplicantes e Prometeu Cadeeiro, esta edição especial, que traz a tradução de Jaa Torrano, reúne alguns dos textos mais importantes do teatro grego, publicados de forma bilíngue, em português e grego.



Título: O Tartufo / Don Juan / O Doente Imaginário

Autor: Molière / Editora Unesp / R$ 34

Três das principais peças do dramaturgo francês Molière estão de edição nova. Ótima oportunidade para ter contato com o teatro de um autor que revolucionou a comédia e ainda hoje é encenado e cultuado, dada a forma irônica como traduziu a alma humana.



Título: O Morro dos Ventos Uivantes

Autora: Emily Brontë / Editora José Olympio / R$ 39,90

Com tradução de Rachel de Queiroz, o volume integra uma coleção batizada de Clube da Carina. Quem ainda não leu poderá conhecer a história de amor, maldição e tragédias em um lugar ignoto, em que transitam personagens ricos, como o atormentado Heathcliff.



Título: O Falcão Maltês

Autor: Dashiell Hammett / Editora L&PM / R$ 59,90

Obra maior de um dos mestres do romance noir, esta história, adaptada para o cinema com o astro Humphrey Bogart vivendo o detetive Sam Spade, mostra como uma investigação banal pode tornar-se num enredo cheio de surpresas e perigos, no melhor estilo do gênero.



Título: O Nome da Rosa

Autor: Umberto Eco / Editora Record / R$ 94,90

Livro de imenso sucesso nos anos 1980, a ponto de ser adaptado numa superprodução de Hollywood, esse enredo de mistério passado num mosteiro durante a Idade Média, onde mortes misteriosas acontecem, teve sua tradução revisada por Ivone Benedetti em 2022.



Título: Retrato do Artista Quando Coisa

Autor: Manoel de Barros / Editora Alfaguara / R$ 54,90

Poeta da terra, dos seres da natureza e dos sentimentos profundos, Manoel de Barros mostra todo seu lirismo nesta obra de 1998 que ganhou roupagem nova este ano. Várias imagens do acervo pessoal do autor, que morreu em 2014, foram acrescidas à edição.



Título: Do Mel às Cinzas

Autor: Claude Lévi-Strauss / Editora Zahar / R$ 159,90

Um dos antropólogos mais importantes da história, este é o segundo volume da série Mitológicas, na qual o pensador francês revolucionou sua área e convidou o mundo a lançar um novo olhar sobre povos que tinham na natureza seu imaginário e sua base cultural.



Título: Eneida

Autor: Virgilio / Editora Autêntica / R$ 104,90

Épico que reconstrói o nascimento da cultura latina nos versos do grande poeta da Roma Antiga, esta obra é um dos maiores clássicos da literatura de todos os tempos. Esta nova edição, lançada este ano, conta com tradução de João Carlos de Melo Mota.



Título: Vida de Dante

Autor: Giovanni Boccaccio / Editora Penguin/Cia das Letras / R$ 29,90

Biografia de um dos maiores escritores do final da Idade Média escrita por um dos maiores escritores do Renascimento. O autor de A Divina Comédia tem sua vida contada pelo autor de Decameron, num encontro que só a literatura poderia promover.



Título: O Mágico de Oz

Autor: L. Frank Baum / Faro Editorial / R$ 39,90

História que o cinema ajudou a imortalizar, as aventuras da menina Dorothy por um mundo cheio de magia e perigos encanta gerações há décadas. Ao lado do Leão Covarde, do Homem de Lata e do Espantalho, ela usará a amizade para enfrentar bruxas e armadilhas.



Título: Homens ou Máquinas?

Autor: Antonio Gramsci / Editora Boitempo / R$ 59

Um dos principais pensadores do século 20, Gramsci escreveu vários textos entre 1916 e 1920, no calor dos acontecimentos da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Bolchevique na Rússia. É o testemunho de sua visão na época, que depois seria tão influente.



Título: Lições de Literatura

Autor: Vladimir Nabokov / Editora Fósforo / R$ 84,90

Além de autor de obras como Lolita e Ada ou Ardor, Nabokov teve uma intensa atuação em cursos sobre literatura. Emigrado da Rússia comunista, radicado na Europa e nos EUA, ele escrevia e dava aula em três línguas, deixando um amplo legado de contribuições.



Título: Sonetos

Autor: Luís de Camões / Editora Planeta / R$ 31,90

Aquele que ajudou a estabelecer a língua portuguesa com a epopeia Os Lusíadas, esta obra traz extratos do talento poético de um escritor que teve vida atribulada, mas que entrou para a história como uma espécie de patrono de uma cultura e até de uma nação.



Título: Cai o Pano

Autora: Agatha Christie / Editora Harper Collins / R$ 49,90

Uma das aventuras mais conhecidas do detetive Hercule Poirot ganhou esta nova edição no Brasil no mês passado. Neste enredo, o personagem retorna ao local onde investigou seu primeiro mistério, numa espécie de volta ao passado. Tradução de Clarice Lispector.



Título: Ecce Homo

Autor: Friedrich Nietzsche / Editora Vozes / R$ 25

A pergunta de que parte o filósofo para escrever esta obra é: Como alguém se torna aquilo que é? Nessa reflexão, Nietzsche envereda não só por suas dúvidas, mas para uma visão menos condescendente com as pessoas e consigo mesmo, levantando temas relevantes.



Título: A Natureza do Espaço

Autor: Milton Santos / Edusp / R$ 66

Considerado o maior geógrafo brasileiro, Santos propõe uma visão menos óbvia para estudos sobre a ocupação humana do espaço, buscando levar em conta nessa equação o tempo, a razão e até as emoções, numa transdisciplinaridade efetiva e profunda.