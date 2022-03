Magazine Veja espetáculo da Quasar em Dubai, em homenagem à água doce brasileira No Dia Mundial da Água, Cia de Dança goiana apresenta ‘A Lenda das Cataratas’, obra inédita feita em parceria com a Cia. K, de São Paulo

No Dia Mundial da Água, comemorado neste 22 de março, o grupo artístico goiano Quasar Cia. de Dança apresenta na Dubai 2020 World Expo a obra que homenageia as águas doces brasileiras. O espetáculo ‘A Lenda das Cataratas’, feito em conjunto com a Cia. K, de São Paulo, estreou no últimod domingo (20/3) e fica em cartaz nos Emirados Árabes até 31 de março. ...