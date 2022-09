Aos 48 anos, o empresário Mauro Zucchetti realiza um sonho de adolescência e vai assistir, pela primeira vez, o show do Guns N’ Roses. A paixão começou nos anos 90 quando ainda era estudante e morava em Curitiba, no Paraná. Neste domingo, além da esposa, Deniza Leite dos Santos Zucchetti, de 40 anos, ele também levou o filho Micael Leite Zucchetti, de 17, que se tornou fã da banda, assim como o pai. Os três se juntam às centenas de pessoas que se reúnem no Estádio Serra Dourada neste domingo (11) para participar do show que acontece pela primeira vez na capital goiana.

“Infelizmente nunca tinha ido a um show deles, vi sempre pela televisão ou pela internet. Hoje eu estou tendo o privilégio de trazer minha esposa e meu filho. Está sendo muito bacana!”, completa Zucchetti. O filho conta que conheceu a banda através dos pais, mas que também se tornou fã. “Hoje terei o privilégio de assisti-los”, finaliza o adolescente.

O show terá início às 20 horas, mas antes disso, o DJ Sevenn sobe ao palco, às 18h30. Confira abaixo algumas fotos logo na entrada do evento que teve os portões liberados às 16h20.

