“Como é bom fazer uma passagem de bastão com esse clima de festa e harmonia. Tive a felicidade de viver isso no Jornal Nacional, depois de 14 anos fiz uma passagem de bastão para a Patrícia Poeta”, antecipou Fátima Bernardes na sexta-feira (1º), quando se despediu do Encontro, atração que tocava havia dez anos na TV Globo. A partir desta segunda-feira (4), quem comanda o programa são os jornalistas Patrícia Poeta e Manoel Soares.

Ao longo de sua carreira na emissora carioca, Patrícia esteve em grandes noticiários do País: foi apresentadora do Jornal Nacional e, depois, do Fantástico. Antes de ser escalada para o Encontro, a gaúcha estava no time do É de Casa, matinal de sábado que ainda segue na grade da TV. “A gente trabalhava em hard news e migrou para uma área que pode se comunicar com você em casa de forma diferente. A chegada no É de Casa e fazer o Encontro significa um momento de carreira novo, um novo ciclo. A gente tem de se desafiar, me sinto mais viva do que nunca. Esse friozinho na barriga é bom”, argumentou Patrícia durante a coletiva de imprensa da TV Globo.

O Encontro passa a ser exibido após o Bom Dia, Brasil, seguido pelo Mais Você, que agora ganha o horário nobre nas manhãs da TV Globo. “Tem mais de 20 anos que falo esse bordão e não tem horário. Mais do que tirar a pessoa da cama, é um ‘tira a bunda do sofá’, é o ‘acorda para a vida’”, avisou a apresentadora Ana Maria Braga. A loira e seu Louro Mané passam a apresentar o Mais Você no último horário da manhã, às 10h35.

As mudanças nas manhãs da TV Globo chegam em bom momento: enquanto o Mais Você segue a linha do entretenimento, com quadros que vão desde o prato do dia (próximo ao horário do almoço), pequenos realities e tons de comédia, caso de Jojo Todynho, que ganhou uma esquete mensal no programa, o Encontro passa a ter um tom que mescla entretenimento, jornalismo, além de aprofundamentos do hard news proferido pelo Bom Dia, Brasil.

As “supermanhãs” da Globo elevam Ana Maria Braga ao posto de maior atração matinal da emissora carioca, de segunda a sexta-feira. A mudança é para acompanhar a nova dinâmica de audiência do horário matutino - ofício que já foi entregue nos microfones de apresentadoras como Xuxa, Angélica, quando ainda se fazia programa infantil na TV aberta e, mais tarde, por Fátima Bernardes.

“Estamos atentos aos movimentos da sociedade. Acabamos de viver uma pandemia que mudou ou acelerou tendências comportamentais. O País vive um momento de desemprego altíssimo, uma busca pela renda extraordinária, o que significa informalidade massiva. Isso deixa o horário fluido de trabalho. Isso muda o perfil dos lares”, explicou o diretor da TV Globo, Amauri Soares, um dos responsáveis pela alteração da grade de programação.

Casa

Já aos sábados, o programa É de Casa segue na grade da programação, mas agora apresentado pela jornalista Maria Beltrão. A comunicadora divide o comando da atração com Rita Batista, Talitha Morete e Thiago Oliveira. Até então no Estúdio i, da Globo News, Maria Beltrão passa a incorporar o time de apresentadores da emissora aberta, com uma roupagem de entretenimento aliada ao jornalismo.

“Deixar o ninho depois de 25 anos é como reaprender a voar. Mas no balanço do meu cinquentenário, resolvi desafiar a rotina e ousar buscar em mim coisas novas”, explicou a jornalista. Na dança das cadeiras, quem toma conta do Estúdio i é a jornalista Andreia Sadi. “Estava na minha área de conforto e sinto borboletas no estômago como quando entrei pela primeira vez na Globo. Confesso que tenho pesadelos há um mês”, revelou.

Depois de dez anos de Encontro, programa criado especificamente para Fátima Bernardes, a apresentadora agora parte para outra empreitada. A jornalista assume a partir de outubro o novo The Voice Brasil. Além disso, a comunicadora também vai para o streaming, onde deve ficar à frente do The Masked Dancer Brasil, produzido para o Globoplay em 2023. Ao invés de números musicais, os mascarados serão julgados pelo desempenho na pista de dança.

(O repórter viajou a convite da Rede Globo)