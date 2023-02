Após dois anos sem blocos nas ruas e festejos em praças, bares e casas noturnas, a folia de Goiânia retorna com gás total. Neste ano, o Carnaval da cidade será embalado por bloquinhos tradicionais ao lado de estreantes, além de festas, shows e discotecagens. Não faltam opções para os que desejam cair de cara na purpurina com muito samba no pé. Confira a programação deste final de semana e dos outros dias de folia.



SÁBADO (4/2)

Bloco do Mara - edição carnaval Agridoce

O Martim Cererê abre os portões para o Bloco do Mara - Edição carnaval Agridoce, a partir das 12 horas. O time de atrações conta com shows da cantora Kaya Conky e do grupo É Dipherente, além de DJs. Ingressos a partir de R$ 20. Informações: 32014691.



Pré-Festa do Mancha

Com premiações para as melhores fantasias e DJ sets de Barats, Paulissima e Thi Cardoso, o Bloco do Mancha realiza a sua pré-festa na Casa Amarela, no Setor Sul. Ingressos: R$ 20. Informações: @ambienteskatesshop.



Ensaio Carna Retetê

A bateria Bloco Acadêmicos e os DJs Tomat e Buyu criam o clima carnavalesco no Retetê, no Marista. A ideia é fazer um ensaio de carnaval que a casa vai realizar nas próximas semanas. Entrada: R$ 15.



Esquenta Pulsar

A Pulsar Open se pinta de purpurina com open bar e discotecagens especiais dos DJs Jomas, Kera Nix e Tata Chaves. Ingressos: a partir de R$ 70 (com nome na lista). A Pulsar está localizada na Rua 115, no Setor Sul.



Pré-Carnaval - Heróis de Botequim

A banda Heróis de Botequim embala o Quintal do Jajá, no Centro. O grupo promete tocar os maiores hits de Carnaval. Entrada: R$ 18 (couvert).



Esquenta Bloquinho na Vibe do K10

Feijoada e open de cerveja é a proposta do esquenta do Bloquinho na Vibe do K10, no Alabama Choperia, no Setor Marista. O evento conta com o show do cantor Zheel Chicleteiro. Entrada: R$ 59,90. Informações: @alabama_go.

DOMINGO (5/2)

Pré-Carnaval do Bloco Não é Não

Os batuques do Grupo Coró de Pau embalam o pré-carnaval do Bloco Não é Não neste domingo (5), no Samba no Mundão, localizado no Setor Sul. A proposta é apresentar ao público os ensaios da banda. Ingressos: R$ 50. Informações: @sambanomundao.

11 de fevereiro

Carnaval dos Amigos

O tradicional Carnaval dos Amigos retorna ao seu formato original com concentração a partir de 12 horas nos cinco blocos que integram a folia. Depois, às 18h, o público segue para a Avenida 85, entre a T11 e T63, no Bueno. Para este ano, os blocos que participam são: Bloco dos Amigos, Bloco Café Nice, Pedacinho do Xéu, CarnaRock e Blokinho Aê. Informações e ingressos: @carnavalldosamigos.



Bloco 9+1

Realizado no meio da Rua 91, entre o Evoé Café, a Casa Amarela e Microbar do Malandro, o Bloco 9+1 conta com roda de coco da banda Sucupira e DJs sets de Wace e Bigchacal. A intenção é ocupar a rua do Setor Sul a partir das 14 horas. Entrada gratuita. Informações: @evoecafe.



Bloquinho Meu Pai Te Ama

Com trio elétrico e concentração no Moema Sunset e Night, localizado no Setor Bueno, o bloquinho Meu Pai Te Ama contará com open bar, feijoada e discotecagens. A concentração está prevista para às 12 horas. Ingressos: R$ 210.



Aquecimento Grito Goiânia

Shows de Kira Spirandelli, Maaju, Iná Avessa, Teodoro, Dan Better e Bexis, além de discotecagens especiais, tomam conta do aquecimento Grito Goiânia, na Perimetral Open Mall, na Vila João Vaz, a partir das 16 horas. Entrada gratuita. Mais informações no @festivalvacaamarela.



Bloco Cerrado

Turma da Batucada, Maluê e a bateria da escola de samba Grupo Sambagô ocupam o Bloco Cerrado a partir das 12 horas, no Bar Cerrado. Com petiscos tradicionais da gastronomia goiana, haverá ainda open bar e feijoada completa. Ingressos: R$ 290. Informações: 32744615.



Bloquinho na Vibe do K10

Realizado na Alameda Dom Emanuel Gomes, no Setor Marista, em frente ao Alabama Chopperia, o Bloquinho na Vibe do K10 terá shows de Lucca Biel, Categoria de Base, Mad Dodz e Kamisa 10. Ingressos: R$ 170. Para mais informações: 39990222.



Bloco Cateretê

Com seis ambientes que compõem a estrutura da folia do Bloco Cateretê, a festa acontece a partir das 13 horas com shows de Maíra Lemos, Grace Carvalho e uma bateria com 100 percussionistas, trio elétrico e trajeto na rua. Local: Cateretê do Setor Bueno, na Av. T-2. Os ingressos já estão esgotados.



12 de fevereiro

Toninho Geraes

O autor de grandes sucessos do samba brasileiro, a exemplo de Mulheres e Se a Fila a Andar, Toninho Geraes embala o carnaval do Breguellas Universitário a partir das 13 horas. Os ingressos custam R$ 30. Informações: 982976544.



16 de fevereiro

Bloco Socialista

O Bloco Socialista será concentrado na Praça Universitária, às 19 horas, com shows de bandas de samba e coco, a exemplo do grupo Vida Seca. A entrada é gratuita e, neste ano, o bloco comemora uma década de realização. Informações: @blocosocialista.



17 de fevereiro

Bloco do Salve!

Shows das bandas Grupo Dengo, Turma GO62, ForróGyn, Maluê e do cantor Danilo Carvalho, além de discotecagens, integram o Bloco do Salve! entre os dias 17 e 21 de fevereiro. Durante todos os dias haverá concurso de fantasias. O bar fica no Setor Marista e os ingressos custam R$ 30 para cada dia de folia. Informações: @de.umsalve.



Bloco da Putaria

Realizado pela Roxy Pub, o Bloco da Putaria será promovido entre os dias 17 e 20 de fevereiro, sempre a partir das 22 horas. A programação conta com shows de nomes como Valesca Popozuda e Bloco Acadêmicos. A Roxy está localizada na rua 87, no Setor Sul. Informações e ingressos: roxygoiania.



18 de fevereiro

Carna Brasa

A banda Heróis de Botequim, o cantor Walter Carvalho e as cantoras Maíra Lemos e Grace Carvalho integram o line up do Carna Brasa, no Bueno Brasa Bar, no Setor Bueno. A programação conta com quatro dias de festa, de 18 a 21 de fevereiro. Os ingressos custam, por dia, R$ 55. Mais informações: 999587233.



CARNAVAL



19 de fevereiro

Bloco do Mancha

O domingo de carnaval será protagonizado pelo Bloco do Mancha, com concentração a partir das 14 horas na Ambiente Skate Shop do Setor Bueno. De lá, às 16 horas, o bloco sairá pelas ruas de Goiânia até o Shiva Alt Bar, na Alameda das Rosas, no Setor Oeste. Informações: @ambienteskateshop.



Bloco da Pulsar

Com trio elétrico e área climatizada, o Bloco da Pulsar será montado na área externa da casa noturna, no Setor Sul. O evento conta com duas possibilidades de entrada: open bar por R$ 70 e pipoca por R$ 10. Informações: pulsar.open.



20 de fevereiro

Bloco Carrinho de Mão Elétrico

Organizada pela banda Heróis de Botequim, o Carrinho de Mão Elétrico acontece no Breguellas do Setor Oeste, entre 12 e 18 horas. Os ingressos custam R$ 25. Depois das 18 horas, o bloco fica sem cordão, com entrada gratuita.



21 de fevereiro

Bloco Pipoca do Piry

Com a temática de carnaval no Circo, a 2ª edição do Bloco Pipoca do Piry apresenta uma festa com shows de Walter Carvalho e Heróis de Botequim. Os ingressos custam R$ 120 (meia-entrada social mediante doação de 1kg de alimento não perecível).



Bloco do Esquenta LGBTQIA+

Realizado na Praça Tamandaré, no Setor Oeste, o Bloco do Esquenta LGBTQIA+ é organizado pela Associação da Parada do Orgulho LGBT de Goiás a partir das 14 horas. A entrada é gratuita e o lema é diversidade. Para mais informações: @paradagoias.