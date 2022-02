Os indicados à 94ª edição do Oscar foram anunciados na manhã desta terça-feira, 8, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. A premiação será realizada no dia 27 de março, de forma presencial, no tradicional Dolby Theatre, em Los Angeles.

"Ataque dos Cães" foi o mais indicado, com 12, incluindo melhor filme. O longa narra a história de um fazendeiro durão travando uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente, "até que antigos segredos vêm à tona".

Na indicações do principal prêmio da noite ainda listam: "Belfast", "No Ritmo do Coração", "Não Olhe para Cima", "King Richard - Criando Campeãs", "Licorice Pizza", "O Beco do Pesadelo", "Amor, Sublime Amor" e o japonês "Drive My Car", que surpreendeu e tirou "A Tragédia de Macbeth" e "Tick, Tick... Boom!" da disputa de melhor filme.

Portanto, antes do grande dia, vamos maratonar os indicados e formar nossas torcidas e apostas? !

Veja onde estão disponíveis os indicados ao Oscar 2022 (streaming ou cinema):

Melhor Filme

- Belfast (nos cinemas em 10/03)

- Ataque dos Cães (Netflix)

- King Richard: Criando Campeãs (HBO Max, Now, Apple iTunes, Looke, Google Play, Microsoft Store) - Licorice Pizza (nos cinemas em 17/02)

- Duna (HBO Max, Apple iTunes, Google Play, Microsoft Store e cinemas)

- CODA - No Ritmo do Coração (Prime Video, Google Play, Apple iTunes, Looke)

- Não Olhe Para Cima (Netflix)

- Amor, Sublime Amor (nos cinemas)

- Drive My Car (sem previsão de estreia)

- O Beco do Pesadelo (nos cinemas)

Melhor Direção

- Jane Campion - Ataque dos Cães (Netflix)

- Kenneth Branagh

- Belfast (nos cinemas em 10/03)

- Paul Thomas Anderson

- Licorice Pizza (nos cinemas em 17/02)

- Ryûsuke Hamaguchi - Drive My Car (sem previsão de estreia)

- Steven Spielberg - Amor, Sublime Amor (nos cinemas)

Melhor Ator

- Will Smith - King Richard: Criando Campeãs (HBO Max, Now, Apple iTunes, Looke, Google Play, Microsoft Store)

- Benedict Cumberbatch

- Ataque dos Cães (Netflix)

- Andrew Garfield - Tick, Tick... Boom! (Netflix)

- Denzel Washington

- A Tragédia de Macbeth (Apple TV Plus)

- Javier Bardem - Being the Ricardos (Prime Video)

Melhor Atriz

- Nicole Kidman - Being the Ricardos (Prime Video)

- Jessica Chastain - Os Olhos de Tammy Faye (sem previsão de estreia)

- Olivia Colman - A Filha Perdida (Netflix)

- Penélope Cruz - Mães Paralelas (nos cinemas)

- Kristen Stewart - Spencer (nos cinemas)

Melhor Ator Coadjuvante

- Kodi Smit-McPhee - Ataque dos Cães (Netflix)

- Troy Kotsur - CODA

- No Ritmo do Coração (Prime Video, Google Play, Apple iTunes, Looke)

- Ciarán Hinds - Belfast (nos cinemas em 10/03)

- J.K. Simmons - Being the Ricardos (Prime Video)

- Jesse Plemons - Ataque dos Cães (Netflix)

Melhor Atriz Coadjuvante

- Ariana DeBose — Amor, Sublime Amor (nos cinemas)

- Kirsten Dunst — Ataque dos Cães (Netflix)

- Aunjanue Ellis — King Richard: Criando Campeãs (HBO Max, Now, Apple iTunes, Looke, Google Play, Microsoft Store)

- Judi Dench — Belfast (nos cinemas em 10/03)

- Jessie Buckley — A Filha Perdida (Netflix)

Melhor Roteiro Adaptado

- Jane Campion — Ataque dos Cães (Netflix)

- Sian Heder — CODA - No Ritmo do Coração (Prime Video, Google Play, Apple TV Plus, Looke)

- Maggie Gyllenhaal — A Filha Perdida (Netflix)

- Ryûsuke Hamaguchi, Takamasa Oe — Drive My Car (sem previsão de estreia)

- Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth — Duna (HBO Max, Apple iTunes, Google Play, Microsoft Store e cinemas)

Melhor Roteiro Original

- Kenneth Branagh — Belfast (nos cinemas em 10/03)

- Adam McKay — Não Olhe Para Cima (Netflix)

- Paul Thomas Anderson — Licorice Pizza (nos cinemas em 17/02)

- Zach Baylin — King Richard: Criando Campeãs (HBO Max, Now, Apple iTunes, Looke, Google Play, Microsoft Store)

- Eskil Vogt e Joachim Trier — A Pior Pessoa do Mundo (sem previsão de estreia)



Melhor Animação

- Encanto (Disney Plus)

- Os Mitchell contra as Máquinas (Netflix, Google Play, Claro Video, Microsoft Store, Apple iTunes)

- Flee - A Fuga (sem previsão de estreia)

- Luca (Disney Plus)

- Raya e o Último Dragão (Disney Plus)



Melhor Filme Estrangeiro

- Drive My Car — Japão (sem previsão de estreia)

- Flee - A Fuga — Dinamarca (sem previsão de estreia)

- A Pior Pessoa do Mundo — Noruega (sem previsão de estreia)

- A Mão de Deus — Itália (Netflix)

- Lunana: A Yak in the Classroom — Butão (sem previsão de estreia)

Melhor Documentário

- Summer of Soul (Telecine Plus)

- Flee - A Fuga (sem previsão de estreia)

- Ascension (sem previsão de estreia)

- Attica (sem previsão de estreia)

- Writing with Fire (sem previsão de estreia)

Melhor Fotografia

- Duna (HBO Max, Apple iTunes, Google Play, Microsoft Store e cinemas) — Greig Fraser

- O Beco do Pesadelo (nos cinemas) — Dan Laustsen

- Ataque dos Cães (Netflix) — Ari Wegner

- A Tragédia de Macbeth (Apple TV Plus) — Bruno Delbonnel

- Amor, Sublime Amor (nos cinemas) — Janusz Kaminski



Melhor Design de Produção

- Duna (HBO Max, Apple iTunes, Google Play, Microsoft Store e cinemas)— Patrice Vermette (designer de produção), Zsuzsanna Sipos (decoradora de set)

- O Beco do Pesadelo (nos cinemas) — Tamara Deverell (designer de produção), Shane Vieau (decorador de set)

- A Tragédia de Macbeth (Apple TV Plus) — Stefan Dechant (designer de produção), Nancy Haigh (decoradora de set)

- Amor, Sublime Amor (nos cinemas) — Adam Stockhausen (designer de produção), Rena DeAngelo (decoradora de set)

- O Ataque dos Cães (Netflix) — Grant Major (designer de produção), Amber Richards (decoradora de set)

Melhor Montagem

- Não Olhe Para Cima (Netflix) — Hank Corwin

- Duna (HBO Max, Apple iTunes, Google Play, Microsoft Store e cinemas) — Joe Walker

- Ataque dos Cães (Netflix) — Peter Sciberras

- King Richard: Criando Campeãs (HBO Max, Now, Apple iTunes, Looke, Google Play, Microsoft Store)

- Tick, Tick… Boom! (Netflix) — Andrew Weisblum e Myron Kerstein

Melhor Figurino

- Cruella (Disney Plus) — Jenny Beavan

- Duna (HBO Max, Apple iTunes, Google Play, Microsoft Store e cinemas) — Jacqueline West e Robert Morgan

- O Beco do Pesadelo (nos cinemas) — Luis Sequeira

- Amor, Sublime Amor (nos cinemas) — Paul Tazewell

- Cyrano (nos cinemas em 31/03) — Massimo Cantini Parrini e Jacqueline Durran

Melhor Maquiagem e Penteado

- Cruella (Disney Plus) — Nadia Stacey, Carolyn Cousins

- Duna (HBO Max, Apple iTunes, Google Play, Microsoft Store e cinemas) — Donald Mowat, Love Larson, Eva von Bahr

- Os Olhos de Tammy Faye (sem previsão de estreia) — Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh

- Casa Gucci (nos cinemas) — Jana Carboni, Giuliano Mariano, Göran Lundström

- O Príncipe Volta a Nova York (Prime Video)



Melhor Trilha Sonora

- Não Olhe Para Cima (Netflix) — Nicholas Britell

- Duna (HBO Max, Apple iTunes, Google Play, Microsoft Store e cinemas) — Hans Zimmer

- Encanto (Disney Plus) — Germaine Franco

- Ataque dos Cães (Netflix) — Jonny Greenwood

- Mães Paralelas (nos cinemas) — Alberto Iglesias



Melhor Canção

- Dos Oruguitas — Encanto (Disney Plus)

- Somehow You Do — Quatro Dias a Teu Lado (Google Play, Claro Video, Apple iTunes, Looke)

- Be Alive — King Richard: Criando Campeãs (HBO Max, Now, Apple iTunes, Looke, Google Play, Microsoft Store)

- 007: Sem Tempo Para Morrer — 007: Sem Tempo Para Morrer (Now, Apple iTunes, Google Play, Microsoft Store)

- Down To Joy — Belfast (nos cinemas em 10/03)

Melhor Som

- Duna (HBO Max, Apple iTunes, Google Play, Microsoft Store e cinemas)

- 007: Sem Tempo Para Morrer (Now, Apple iTunes, Google Play, Microsoft Store)

- Ataque dos Cães (Netflix)

- Amor, Sublime Amor (nos cinemas)

- Belfast (nos cinemas em 10/3)

Serena Williams, treinadas pelo pai, Richard

Melhores Efeitos Visuais

- Duna (HBO Max, Apple iTunes, Google Play, Microsoft Store e cinemas)

- Free Guy (Star Plus)

- Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (Disney Plus)

- Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (nos cinemas)

- 007: Sem Tempo Para Morrer (Now, Apple iTunes, Google Play, Microsoft Store)

Melhor Animação Curta-Metragem

- Affairs of the Art (sem previsão de estreia)

- A Sabiá Sabiazinha (Netflix)

- The Windshield Wiper (sem previsão de estreia)

- Bestia (sem previsão de estreia)

- Boxballet (sem previsão de estreia)



Melhor Curta-Metragem

- The Long Goodbye (sem previsão de estreia)

- Ala Kachuu - Take and Run (sem previsão de estreia)

- The Dress (sem previsão de estreia)

- On My Mind (sem previsão de estreia)

- Please Hold (sem previsão de estreia)

Melhor Documentário Curta-Metragem

- The Queen of Basketball (sem previsão de estreia)

- Three Songs for Benazir (Netflix)

- When We Were Bullies (sem previsão de estreia)

- Audible (Netflix)

- Lead Me Home (sem previsão de estreia)