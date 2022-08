Magazine Veja onde saborear comida nordestina em Goiânia Como uma viagem de sabores, restaurantes e bares de Goiânia desbravam receitas e temperos tradicionais da culinária do Nordeste brasileiro

O feijão verde com nata faz qualquer um sentir o gosto tradicional do Ceará. A queridinha maria-isabel convida para desbravar os temperos do Piauí. Já o famoso acarajé baiano deixa todo mundo com água - e fogo! - na boca. Sem sair de Goiânia, é possível fazer uma tour pelo Nordeste brasileiro por meio de sua gastronomia característica, em restaurantes e bares que fazem...