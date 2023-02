Magazine Veja os brasileiros que fizeram sucesso no teatro Scala de Milão Principal casa de espetáculos do mundo tem sala com bustos de maestros e intérpretes que fizeram história no locla, um deles é o do brasileiro Carlos Gomes. Veja essa e outras curiosidades sobre o Scala de Milão

As cortinas estão fechadas, mas da plateia circular, dividida em seis andares que se fecham como no formato de uma ferradura, dá para ver uma pontinha do ensaio. São os músicos da orquestra numa manhã de inverno – fazem só 4 graus lá fora e o tempo está chuvoso – repassando acordes e recebendo instruções. A temporada está fechada, mas em breve um outro ciclo de apresen...