Magazine Veja principais livros da autora Lya Luft Autora e tradutora gaúcha morreu de câncer aos 83 anos na madrugada desta quinta-feira (30/12)

Professora universitária de linguística e tradutora --ela verteu para o português clássicos de autores como Thomas Mann e Virginia Woolf--, Lya Luft, morta nesta quinta-feira (30) aos 83 anos, começou sua trajetória como escritora com poemas e contos. Sua primeira incursão no romance aconteceu só quando ela tinha 42 anos, na década de 1980. Apesar do início tardio...