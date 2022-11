Os técnicos Iza, Gaby Amarantos, Lulu Santos e Michel Teló estão com os times formados para a próxima fase do reality musical The Voice Brasil o Tira-teima, que começa na terça-feira (29). O último dia de Audições às Cegas, exibido na quinta-feira (24), já começou animado com Iza bloqueando Gaby Amarantos logo na primeira apresentação. Ao todo, 13 novas vozes ingressaram no The Voice Brasil. Apenas uma dupla, Victor e Gabih, representa Goiás na disputa.

Trata-se de uma competição cheia de emoção, torcida e momentos de realização até o prêmio final. Pode até não parecer, mas o The Voice Brasil, que está em sua 11ª temporada, pela primeira vez, foi exibido ao longo da Copa do Mundo, e tem mais em comum com o futebol do que se imagina. Começando pela competição, um hexacampeão na jogada aumenta o anseio dos outros técnicos de irem atrás de um título – sendo ele inédito ou não. Além disso, cada time da disputa é formado por integrantes que entram em campo – neste caso, no palco – para mostrar seu talento ao público e para impressionar seus treinadores, indo em busca de realizar um sonho por meio do que têm de mais precioso, a voz.

Os goianos Victor e Gabih foram aprovados na penúltima noite de seleção. Cantaram Também Não Sei de Nada, sucesso na voz de Luiza Sonza. Eles estão no time de Lulu Santos. Victor, além de cantar, toca violão, é compositor e produtor musical. Já trabalhou em um estúdio, até montar um próprio em casa, onde produz mais bandas, artistas locais, e a dupla que tem com a namorada Gabih.

Ela, além de cantar, é atriz e apresentadora. Estudou teatro e cantou por seis meses se apresentando em um navio. Há três anos, Victor e Gabriela se juntaram em um duo e formaram a dupla Victor e Gabih. Os estilos musicais da dupla são folk, músicas regionais, MPB e pop. Passaram três meses embarcados cantando em um navio e julgam a experiência enriquecedora. Atualmente a dupla se apresenta mais em eventos corporativos e festas de aniversário.

O grande sonho tanto de Victor quanto de Gabriela é viver de uma carreira de músicas autorais. Participar do The Voice é, para Gabih, uma realização pessoal e, para Victor, uma boa oportunidade da dupla aprender mais e conhecer pessoas da música.

As fases

Começando com 12 candidatos em cada time, selecionados nas Audições às Cegas, a disputa fica cada vez mais acirrada, fase a fase. No Tira-teima, os técnicos precisam reduzir seus times: em grupos de candidatos, há apresentações solo, e somente duas vozes podem ser salvas – as remanescentes ficam disponíveis para o Peguei. Depois, cada time leva suas vozes para as Batalhas, momento em que duplas disputam a preferência de seu técnico.

Na Batalha dos Técnicos, um desafia o outro em um duelo, com uma voz representando seu time. Ao final de todas as rodadas, o técnico que tiver mais vitórias ganha uma vantagem para a fase Remix. Nessa etapa, é hora de balancear os times e escolher um talento para avançar direto para a semifinal. Na semifinal e na final, o público passa a ter participação ativa nas decisões do jogo.



Os times



Time Gaby

Mila Santana, Marina Rosa, Brena Marinho, Analu e Adriana Bosaipo, Davi Lima, Cesar Soares, Adri Amorim, Nicole Carrion, Hevelyn Costa, Dandara Ruffier, Andreia Leal.



Time Iza

Dgê, Val Andrade, Bete de Castro, Bell Lins, Evelyn Lima e Emmily Pires, Agatha Henriques, Graziela Medori, Antonia Medeiros, Evy, Bê Lourenço, Nathalia Toste.



Time Lulu

Mel Fernandes, Gisele de Santi, Kacá Novais, Nath Audizio, Bruno Galvão, Camila Alexandre, Isis Mendonça, Victor e Gabih, Fellipe Dias, Juniô Castanha, Bela Portugal, Jucier Jr.



Time Teló

Neto e Felipe, Makem, Camila Malkov, Keilla Júnia, Duda e Isa Amorim e Déborah Castolline, Elayne Tyne, Brenda Helen, Júlio Mallaguthi, Renan Bell, Sá Biá, Lua.