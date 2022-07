O mês de julho significa férias escolares e a criançada adora. É nesse período que elas têm energia de sobra e os pais também precisam de um momento para descansar. Para quem não conseguiu programar aquela viagem dos sonhos, é possível ter diversão e conforto numa programação doméstica. Que tal cair na estrada e curtir um lugar que ofereça uma programação completa de entretenimento e de contato com a natureza? Os resorts se tornaram queridinhos dos turistas e nos últimos anos a busca por esses complexos aumentou muito no Brasil. Em Goiás, há opções para todos os gostos e bolsos em Caldas Novas, Alexânia, Pirenópolis, Rio Quente e Aragarças. Com centenas de cachoeiras de águas verde-esmeralda, cidades históricas, folclore e cultura popular, além das águas termais, ficar em casa pode não ser uma opção. Confira as principais atrações.



Alexânia

Rota conhecida da cachaça, do artesanato e agora também das águas quentes. No caminho da BR-060, na altura do km 23, a 50 minutos de Brasília e a 1h20 de Goiânia, o destino é o Tauá Resort Alexânia. São 4 mil metros de piscinas, com opções aquecidas e 15 jacuzzis individuais ao ar livre com vista para o Cerrado. O complexo oferece também academia, quadras para esportes, salão de jogos e um espaço para revitalizar o corpo com massagens e banhos especiais. Para a criançada, uma área com brinquedos e cinema. A gastronomia soma as delícias da culinária mineira e goiana. Diárias a partir de R$ 1.420, inclusa pensão completa (café da manhã, almoço e jantar).

Aragarças

Um lugar, duas paixões. Para quem gosta de pesca e do contato com a natureza, o Rio Araguaia está à disposição. Já quem prefere as terapêuticas águas quentes, às margens está o Complexo Thermas Água Santa, que fica em Aragarças, na divisa do Mato Grosso, a 345 km de Goiânia. O lugar conta com seis nascentes de água a 39º, com acesso a poço natural, praia exclusiva de areia branca, piscinas adulto e infantil, balde aquático, cascata de 5 metros, mirante e uma passarela para uma reserva natural. Tem também uma rampa para o embarque e desembarque de barcos e canoas de pescadores. Diárias a partir de R$ 545 (casal), inclusos café da manhã e jantar.

Rio Quente

Paisagens encantadoras, comunhão com a natureza e aventura. Um cenário de cinema próprio para toda a família. Localizado a 200 km da capital, o Rio Quente Resorts é um dos destinos mais procurados por turistas de todo o Brasil. O complexo é diversão garantida nas muitas atrações do Hot Park, na Praia do Cerrado com ondas e os mais radicais podem até mesmo se aventurar em um mergulho supervisionado no qual é possível visitar atrações submersas. O espaço oferece ainda diversas opções de esportes, alta gastronomia e uma programação noturna muito agitada, com shows e happy hours. Diárias a partir de R$ 1.600 (meia pensão, com café e almoço).

Caldas Novas

Famosa por suas águas quentes, Caldas Novas, a 165 km de Goiânia, também oferece uma experiência completa de hospedagem e diversão. Localizado à beira do Lago Corumbá, o Privé Praias do Lago Eco Resort vai garantir a diversão da família nas férias. O complexo conta com quadras de vôlei de praia e poliesportiva, salão de jogos, espaço fitness, campo de futebol, minigolfe e espaço teen. Além disso, quem se hospeda nos empreendimentos do Privé Hotéis e Parques na cidade, têm acesso gratuito durante o período de hospedagem aos três parques da rede: Náutico Praia Clube, Clube Privé e Water Park. Diária para casal R$ 532 (com café da manhã).

Pirenópolis

Disputada tanto por turistas e moradores de Goiânia quanto de Brasília, Pirenópolis, a 120 km da capital, encanta o mundo com suas janelas em estilo colonial que enfeitam as ruas de pedras. Não por acaso, a cidade já foi por diversas vezes cenário de novelas. Piri, como é carinhosamente chamada, também conta com um complexo que agrada quem procura por descanso, natureza e sofisticação. A Pousada dos Pireneus Resort, localizada a 300 metros do Centro Histórico da cidade, agrada aos visitantes com uma piscina grande climatizada, minizoológico, quadra de tênis, academia e restaurante. Diárias a partir de R$ 900 (para casal e com meia pensão).

