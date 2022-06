Magazine Veja roteiro de bares no Centro de Goiânia Com a ideia de levar vida noturna ao Centro, diversos espaços têm pipocado pelas ruas e avenidas do bairro histórico

As buzinas de carros, o barulho do comércio e a agitação dos vendedores ambulantes somem pouco a pouco quando a noite chega no Centro de Goiânia. É nesse momento que o silêncio começa a imperar na região histórica da cidade. No último ano, desde a reabertura de bares e espaços culturais ante a pandemia, diversos empreendimentos têm pipocado pelas ruas e avenidas ...