O velório do corpo da cantora Marília Mendonça será no ginásio Goiânia Arena, ao lado do estádio Serra Dourada. O local já está sendo preparado para receber o corpo da cantora. Ainda não foi definido horário. O governador Ronaldo Caiado havia colocado o local a disposição da família. A cantora morreu, aos 26 anos, em um acidente aéreo no interior de Minas Gerais, onde iniciaria shows pelo estado nos próximos dias.

O corpo de Marília Mendonça deve desfilar em carro aberto do Corpo de Bombeiros em Goiânia, mas ainda não há definição de data e horário.

Morte de Marília Mendonça

Aos 26 anos, a cantora Marília Mendonça morreu na tarde desta sexta-feira (5) após a queda de uma aeronave em uma cachoeira na Serra de Caratinga no interior de Minas Gerais. Todas as cinco pessoas que estavam na aeronave morreram no pouso forçado. As identidades das demais vítimas não foram reveladas. As informações são do Corpo de Bombeiros. Marília deixa o filho de 1 ano.

O local do acidente é de difícil acesso, próximo ao acesso pela BR-474. O Corpo de Bombeiros confirmou a queda por volta de 16h20. ''Há também um forte odor de combustível no local, mas não apresenta chamas nem há risco de submersão da aeronave'', informou a corporação. Bombeiros contam com o apoio do Samu.

A aeronave é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. O avião saiu do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, para Minas Gerais, onde a cantora tinha um show marcado esta noite.

A assessoria de imprensa da cantora afirmou que no avião estavam a cantora, um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto.

Fãs da cantora se deslocaram para a região, se aglomerando num terreno pedregoso. A PM de Minas está evacuando essas pessoas das proximidades do local onde o avião caiu a pedido das equipes de resgate.

Apresentações marcadas

Para esta noite, estava marcada uma apresentação em Caratinga (MG) e para este sábado (6) em Ouro Branco (MG), a cerca de 250 quilômetros de distância. Outros shows estavam marcados para cidades de Minas Gerais: Divinópolis (12), Capitólio (13) e Taiobeiras (20).

A cantora também tinha um tour na Europa marcado para o fim de novembro: dia 25 de novembro em Londres (Inglaterra), 26 em Bruxelas (Bélgica), 27 em Zurich ( Suíça ), 28 em Porto (Portugal) e 29 em Lisboa. Essas apresentações já estavam marcadas para março de 2021, mas foram adiadas em função do avanço da Covid-19.