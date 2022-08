A espera acabou! A segunda temporada da série original Globoplay Arcanjo Renegado já tem data marcada. No dia 25 de agosto, os atores Marcello Melo Jr e Erika Januza darão continuidade às histórias dos irmãos Mikhael e Sarah Afonso, promovendo uma verdadeira reviravolta na vida dos personagens, dividindo cenas que prometem muita ação, aventura e sensibilidade. No total, a série terá dez episódios, sendo publicados dois por semana durante cinco quintas-feiras.

A nova temporada de Arcanjo Renegado acompanha a volta de Mikhael ao Brasil, após grandes experiências integrando um grupo paramilitar multinacional com missões pelo continente africano. “O personagem retorna às telas mais independente e firme, louco por justiça, mas, ao mesmo tempo, solitário e mais sensível”, explica o ator Marcello Melo Jr, relembrando sua preparação para essa nova temporada.

“Essa versão do Mikhael exigiu de mim uma preparação tática individual, o que diferencia bastante da primeira, que teve uma preparação mais focada no coletivo. São várias novas histórias, muitos novos personagens”, adianta Marcello.

Como principal diferença entre as duas temporadas, o criador da série, José Júnior, destaca a evolução do personagem vivido por Marcello. Segundo ele, Mikhael é um ser em transmutação em um intenso processo interno de mudança. “A convivência com o jornalista Ronaldo Leitão (Álamo Facó), dono de um posicionamento humanista, desencadeia uma consciência no Mikhael”, explica Júnior.

O processo de grande transformação também envolve Sarah Afonso, irmã do protagonista da série. Na primeira temporada, ela perde o marido Rafael (Alex Nader), que integrava a equipe Arcanjo ao lado de Mikhael e, desde então, luta diariamente para criar o filho. “Ela muda de vida e escolhe seguir os passos do irmão e do pai, entrando para a carreira militar. Sarah vem mais forte do que nunca e vive cenas intensas e de muitas emoções”, comemora Erika Januza.

A nova temporada conta ainda com nomes como Rita Guedes, Leonardo Brício, Cris Vianna, Wilson Rabelo, Rodrigo França e Flávio Bauraqui no elenco, além das participações especiais de Zezé Motta, Léa Garcia, Ludmilla, Bruno Mazzeo, Aline Ramos e Jimmy London.

Arcanjo Renegado é uma série original Globoplay produzida pelo AfroReggae Audiovisual, em parceria com a produtora Paranoid BR e o Globoplay. Tem criação de José Júnior, direção geral de Heitor Dhalia e é dirigida por André Godoi e Vellas.

