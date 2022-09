O Plenário da Câmara Municipal de Goiânia aprovou, nesta quinta-feira (22), um projeto de lei (533/2021) que dá o nome da cantora Marília Mendonça ao Centro Cultural Mercado Popular da Rua 74, no Setor Central. Com autoria do vereador Geverson Abel (Avante), agora o projeto precisa ser sancionado pelo prefeito de Goiânia para se tornar lei.

Com a proposta aprovada, o mercado passará a se chamar “Centro Cultural Mercado Popular da 74 Marília Mendonça”. O bar tornou-se uma referência na capital, guardando um pouco da memória interiorana, além de ganhar destaque nacional com o projeto Sons do Mercado, que promove semanalmente shows de diversos gêneros.

"Marília Mendonça é ícone da música sertaneja e será lembrada por gerações pelo legado deixado. Levou o nome de Goiás para todos os cantos do Brasil e do mundo. Uma artista de enorme talento e carisma. Nossa proposta é apenas uma singela homenagem a essa fabulosa cantora", explicou o vereador Geverson Abel.

Os vereadores Juarez Lopes (PDT), Anselmo Pereira (MDB), Clécio Alves (Republicanos), Joãozinho Guimarães (Solidariedade), Henrique Alves (MDB) e Thialu Guiotti (Avante) apoiaram e elogiaram a iniciativa de Gerverson.

Marília Mendonça

Natural de Cristianopólis, região Sul do estado, Marília Dias Mendonça foi criada em Goiânia e teve uma infância muito simples ao lado da mãe, Ruth Dias. Com apenas 12 anos, tendo seu primeiro contato com a música na igreja, começou a compor para vários cantores, como João Neto e Frederico, Matheus e Kauan, Jorge e Mateus, entre outros.

Com talento, simpatia e voz única, a Rainha da Sofrência iniciou sua carreira em 2015, com a canção 'Impasse', seu primeiro single. Mas foi em 2016, com o lançamento de “Infiel” que a cantora se destacou no cenário nacional e conquistou as multidões que se identificam com suas composições.

Lançou ainda vários sucessos como 'Ciumeira', 'Bem Pior que Eu', 'Todo Mundo vai Sofrer' e 'Supera'. Considerada uma das mulheres mais ouvidas do Brasil, conforme a plataforma de streaming Spotify, também se tornou a cantora com a maior quantidade de vídeos que ultrapassaram a marca de 100 milhões de visualizações no Youtube.

Na pandemia, a cantora sertaneja se reinventou e uma de suas lives teve a maior audiência de 2020, com 3,31 milhões de visualizações simultâneas.

Marília nos deixou aos 26 anos, em um acidente de avião a caminho de um show, onde 8 mil pessoas a aguardavam. A maior representante do sertanejo feminino brasileiro morreu no dia 5 de novembro de 2021, em Minas Gerais.

Homenagens

Esta não é a primeira homenagem que parlamentares propõem à cantora. Em 2021, deputados goianos propusseram dar o nome de Marília ao trecho da GO-020, entre Goiânia e Cristianópolis, cidade natal da artista.

Além de receber homenagem de diversos artistas, durante a premiação do Grammy 2022, Marília Mendonça também foi homenageada com uma foto sua no telão. No Rock In Rio 2022, também foi lembrada no show da cantora Luísa Sonza.

A produção original da Globoplay, "Rensga Hits!", lançada em 2022, também homenageou a eterna Rainha da Sofrência. A série, com segunda temporada confirmada, celebra o feminejo e traz à tona discussões presentes neste universo.

Leia também:

Maiara e Maraísa se emocionam e homenageiam Marília Mendonça ao comemorar indicação ao Grammy; vídeo

Marília Mendonça é processada em R$ 9 milhões por suposto ex-empresário

Ludmilla lança música inédita com participação de Marília Mendonça