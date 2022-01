Magazine Veteranos soltam a voz na nova temporada do The Voice+ Segunda temporada do The Voice+, para candidatos com mais de 60 anos, começa neste domingo. Campeão leva prêmio de R$ 250 mil e contrato com gravadora

O sonho de viver de música depois dos 60 anos ou de retomar a carreira, agora com visibilidade, está diante de quatro cadeiras. Basta uma virar para tornar realidade o desejo. Essa paixão pela música vai movimentar vozes de diferentes cantos do Brasil na segunda temporada do The Voice+, da Globo, que começa neste domingo. Ao todo, 48 candidatos, 12 em cada time, ...