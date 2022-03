Nesta terça-feira (29), no dia em que a morte de Maurílio completou três meses, a viúva do cantor, Luana Ramos, se declarou ao amado e postou uma foto antiga do casal nas redes sociais. Ela relatou que está tentando seguir com a vida, mas que tem encontrado dificuldades.

“Eu estou tentando meu bem, você sabe que eu tô tentando. Vou continuar tentando, dia após dia. Não tá sendo fácil, já sabia que não seria. Até para falar aqui está ficando mais difícil. Estranho. Eu que sempre tive tanto para falar, compartilhar, tenho preferido o silêncio, guardado mais nossas memórias. O medo dessas memórias um dia acabarem vem me rondando ultimamente. Acho que é o fato de não estar fazendo novas memórias contigo nesses últimos 3 meses. Só saudade”, disse.

Luana também comentou que ganhou um “presente” na última noite por ter conseguido sonhar um pouco com Maurílio. “Deus é tão bom comigo, que me deu o privilégio de sonhar um pouquinho com você minutos antes de acordar! Obrigada Senhor por esse presente”, afirmou.

Outro ponto que ela lembrou que Viver Sem Ela foi a primeira música dos dois como namorados.“Naquela época o sentimento dessa música era de não querer ficar longe um do outro, hoje é infelizmente de não poder (de forma física). Sei que você tá aqui de outra forma”, completou.

Morte do cantor

Maurílio Belmont Ribeiro, segunda voz da dupla com Luiza, morreu na tarde de quarta-feira (29/12) em Goiânia, aos 28 anos. Ele estava internado desde a madrugada de 15 de dezembro, quando sofreu três paradas cardíacas após passar mal durante gravação de um DVD. Ele foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar e chegou a ser transferido de hospital cinco dias após a internação, mas teve piora significativa no quadro e não resistiu.