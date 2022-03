O ex-BBB e psicólogo Victor Hugo comemorou ter saído do top 10 de maiores rejeições em paredões triplos no reality. Participante do BBB 20, ele deixou o programa com 85,22% dos votos e, até a noite desta terça-feira (22), ocupava o 10º lugar da lista.

"E agora, oficialmente eu não faço mais parte do top 10 de porcentagens do BBB! E com isso apenas os BBB 18, 21 e 22 estão no ranking! Desejo a Laís toda resiliência, força, amor e aprendizado nesse pós! E já já a Bárbara sai também!", escreveu ele em seu perfil do Twitter.

Victor Hugo deixou sua classificação após a eliminação da médica Laís Caldas, que conquistou 91,25% dos votos do público. Neste Paredão, a ex-sister disputava a permanência com Douglas Silva, que teve 4,48%, e Eliezer, que ficou com 4,27%.

"Estar nesse ranking não é uma coisa fácil. Ainda mais que quando eu entrei nele foi no top 4. A cada eliminação com porcentagem maior que a minha ao invés de aliviar parece que dói mais porque a gente sabe a dor que a outra pessoa sente e a gente não deseja isso a ninguém", continou o ex-BBB.

"Comemorando que saí do ranking. Vocês que torcem por mim são muito importantes! Eu não vou desistir nunca desde que vocês estejam comigo!", finalizou. Laís assumiu a 7ª posição do ranking comandado por Karol Conká, do BBB 21, que atingiu 99,17% dos votos do público.

Confira abaixo o ranking atualizado:

Karol Conká - BBB 21: 99,17%

Nego Di - BBB 21: 98,76%

Viih Tube - BBB 21: 96,69%

Patrícia - BBB 18: 94,26%

Nayara - BBB 18: 92,69%

Projota - BBB 21: 91,89%

Laís - BBB 22: 91,25%

Ana Paula - BBB 18: 89,85%

Larissa - BBB 22: 88,59%

Bárbara - BBB 22: 86,02%