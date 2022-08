Magazine Vida Seca apresenta dois novos instrumentos nesta sexta-feira no Teatro do IFG Grupo de percussão ainda oferecerá oficina gratuita aberta à comunidade no dia 27 de agosto, na Praça Universitária

Sucatas ganham ritmo e melodia com o grupo Vida Seca. O quarteto se apresenta no Teatro do IFG (Rua 75, nº 2-186, Centro), às 20 horas desta sexta-feira (19). Será um show em que o grupo apresentará ao público dois novos instrumentos, resultado de residência artística com o mestre-luthier Márcio Vieira: a comarimba e o microxilo. No dia 27 de agosto o grupo ofe...