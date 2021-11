Magazine Vida suada

Nascido em Primavera do Leste (MT), Fábio Gomes mudou-se para Trindade há dez anos para acompanhar a mulher Rose Cleia, que é goiana e tem família na cidade. Na infância, passou fome e parou de estudar para poder trabalhar e ajudar a mãe em casa, que era separada do seu pai. Antes de virar grafiteiro, ele também se envolveu com drogas. Chegou a ser internado numa clí...