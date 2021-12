Magazine Vila Cultural Cora Coralina, em Goiânia recebe a exposição “Impressões Vigentes” A artista aborda suas vivências com as plantas nas 41 gravuras, xilogravuras e monotipias que serão expostas a partir das 16h nesta sexta (10)

A partir desta sexta-feira (10) às 16h, a Vila Cultural Cora Coralina em Goiânia, recebe a exposição “Impressões Vigentes”, um trabalho individual da artista goiana Célia Gondo que busca resgatar sua relação próxima com as plantas desenvolvida na infância. As imagens vão ocupar a sala Sebastião Barbosa e o evento seguirá todos os protocolos sanitários recomendados. São 41 gra...