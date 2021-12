Magazine VillaMix negocia participação de Lady Gaga e Bruno Mars para 2022 em Goiânia, diz colunista Expectativa é para programação com três dias de shows, com ritmos musicais diferentes para cada data

Com a retomada do calendário de shows, os organizadores do evento VillaMix se preparam fazer uma edição histórica em 2022. Segundo o colunista Leo Dias, existem negociações em aberto para tentar a contração dos artistas Lady Gaga e Bruno Mars. Contudo, ainda não existem atrações definidas para o festival, que deve ocorrer na metade do próximo ano, em Goiânia. Ainda confor...