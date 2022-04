Magazine Vin Diesel anuncia Brie Larson em 'Velozes e Furiosos 10': 'Bem-vinda à família' Penúltimo filme da franquia está previsto para abril de 2023

O ator Vin Diesel, 54, usou suas redes sociais para dar as boas-vindas a mais um nome de peso que estará no décimo filme da franquia "Velozes e Furiosos". "Bem-vinda à família", afirmou ele em uma publicação em seu perfil no Instagram, onde postou uma foto às gargalhadas com a atriz Brie Larson, 32. A atriz, mais conhecida como a Capitã Marvel dos filmes de super-...