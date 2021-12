Magazine Vinte anos após morte de Cássia Eller, seu legado sobrevive em forma de canções Voz da cantora, que morreu vítima de enfarte, marcou o rock brasileiro

Ela era a antítese de um rock star. Tímida com um olhar que muitas vezes fugia do interlocutor, bastava subir ao palco para se transformar em uma verdadeira força da natureza. Extrovertida, meio doidona, mas com pleno domínio da plateia. Som e fúria sempre fizeram parte de sua trajetória. Há exatos 20 anos, o Brasil perdia precocemente Cássia Eller, aos 39 anos, ví...