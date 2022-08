Virgínia Fonseca, esposa do cantor Zé Felipe, compartilhou em suas redes sociais um momento fofo da filha, Maria Alice, dançando com o avô, o também cantor Leonardo. Na quarta feira (3), a influencer postou no instagram um vídeo da filha aprendendo a fazer o passo “bate o pé” com o vovô.

“O vovô ensina os trem e eu pego rapidiiiinho, só não consigo fazer direito. Finalizando a terça assim 💖”, escreveu Virgínia. No vídeo, ao lado do vovô Leonardo e da vovó Poliana, a bebê, que aprendeu a dar os primeiros passos há pouco tempo, dança a música “Bate o Pé”, da dupla Rio Negro e Solimões.

O vídeo gerou muita repercussão nas redes sociais, com mais de um milhão de curtidas e milhares de comentários. “Amamos muito” comentou a avó Poliana. “Maria tá enorme! Não aguento”, comentou o influencer Dudu Barros.

Segunda gravidez

Em breve os momentos fofos protagonizados pela família vão ganhar uma nova integrante, Maria Flor, de quem Virgínia está grávida. A influenciadora digital compartilha todos os momentos nas redes sociais, aproximando o público da família Fonseca.

Virgínia revelou que estava grávida de Zé Felipe em março de 2022, sendo assim, Maria Flor deve nascer nos meses finais do ano. A bebê será a segunda filha do casal, tendo como irmã mais velha, a pequena Maria Alice.

