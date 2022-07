Após publicar um vídeo em seu canal do YouTube, Virgínia Fonseca e Zé Felipe revelaram o projeto do quarto da segunda filha, Maria Flor, de quem Virgínia está grávida de quase sete meses. Como forma de homenagem a menina, o quarto terá a temática de natureza, com enfoque em flores.

Conhecida por registrar toda a sua rotina, a influenciadora convidou os arquitetos responsáveis para explicarem o projeto aos inscritos no seu canal. No vídeo, os idealizadores do projeto, Samuel e Isadora, mostraram detalhadamente como será o cômodo. Com predominância de cores neutras, principalmente o branco, as paredes possuem desenhos de flores.

De acordo com Vírgínia, em um primeiro momento (por não saber o sexo da criança) havia pedido um quarto unissex, neutro, para que pudesse tematizar depois. “Eu falei assim ‘Isadora, não sei o que é, se é menino ou menina, então faz um quarto neutro’. Aí depois de uma semana que fui lá e revelei, né? Então, disse que não era para fazer um negócio neutro não. Aí, a Isadora veio com um tema de flor”, afirmou.

O quarto da bebê tem estilo "clean", é predominantemente branco, mas decorado com flores nas paredes e nos detalhes. No teto, chama a atenção um grande lustre com pontos de luz e passarinhos pendurados.

Virgínia revelou que estava grávida de Zé Felipe em março de 2022, sendo assim, Maria Flor deve nascer nos meses finais do ano. A bebê será a segunda filha do casal, tendo como irmã mais velha, Maria Alice.

