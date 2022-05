A empresária e influenciadora digital Virginia Fonseca fez um alerta aos seus seguidores, nesta terça-feira (10), sobre um perfil que utiliza o seu nome na rede social Kwai para aplicar golpes através de publicações que simulam ofertas. Ela citou seu marido, o cantor Zé Felipe, e pediu que o público que a acompanha não confie em publicações fora dos perfis oficiais do casal.

"Gostaria de pedir que vocês não confiem em publicações ou links de promoções, ofertas, sorteios, vendas, negócios em geral que usem da minha imagem e/ou do meu nome e do Zé Felipe, mas que não tenham sido divulgados em nossos canais oficiais", escreveu a influenciadora.

De acordo com ela, na maioria dos casos, os golpes estão sendo aplicados sem que ela saiba. "Peço isso para tentar protegê-los de golpes que infelizmente estão acontecendo e estão fora do meu controle e, na maioria dos casos, fora até do meu conhecimento." Ela citou o caso do golpe no Kwai e pediu que as pessoas fiquem atentas.

Pefil falso

Os golpes aplicados por meio de pefil falso têm se tornado cada vez mais frequentes. Nesse tipo de ação, os criminosos criam contas e se passam por pessoas famosas ou empresas para oferecer promoções e produtos que não existem. O usuário interessado em comprar algo por meio de rede social deve checar a autencidade das contas com as quais interage.

Leia também:

- Professora perde mais de R$ 700 ao fazer reserva em perfil falso de pousada de Pirenópolis

- Mãe denuncia que mulheres aplicaram golpe com o nome do filho que teve 80% do corpo queimado