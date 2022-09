A influenciadora Virginia Fonseca, 23, grávida de sua segunda filha, não gostou de receber por meio do Twitter um diagnóstico de uma pediatra que afirmou que a pequena Maria Alice, de 1 ano e 3 meses, teria atraso na fala.

A profissional disse que costuma "vigiar" a menina pelos Stories de Virginia e que percebeu que ela está demorando muito para falar as primeiras palavras. Só que isso não caiu bem para a esposa do sertanejo Zé Felipe, 24.

Pelas redes sociais, Virginia desabafou. "Não seja esse tipo de profissional, pelo amor de Deus. Não é porque não posto minha filha falando 'pato' quando ela vê a boia de pato dela, e posto ela falando 'mamãe', porque para mim é bem mais emocionante, que ela está atrasada na fala", rebateu.

Com uma gestação de oito meses, a influenciadora disse que não conseguiu ficar sem publicar uma resposta por se tratar de um assunto de maternidade e por conta dos hormônios em seu corpo. Ela também comentou que mensalmente Maria costuma ir ao pediatra da família e que está tudo certo.

"Tipo de coisa que eu recebo só para tirar minha paz mesmo. Tenha santa paciência. Sei que ainda irei aprender muito com o tempo. Logo, logo minha outra princesinha vai estar aqui e, com isso, só vou adquirindo mais maturidade para aprender a lidar com tudo isso. Chata", encerrou.

