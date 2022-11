Se não for para arrasar, Deborah Secco nem sai de casa. É com esse espírito que a atriz está comentando os jogos da Copa do Mundo do Catar, durante o “Tá na Copa”, no SporTV, com looks que têm dado o que falar. A atriz, que tem postado as composições nas redes sociais, aproveitou para alfinetar os críticos: “Sendo quem eu quero ser”.

Déborah se tornou um dos assuntos mais comentados da Copa nesta terça-feira (22), nas redes sociais brasileiras, após apresentar um look ousado, com barriga sarada de fora e calcinha à mostra. A roupa sensual para apresentar o programa de futebol foi alvo de muitos ataques, mas a atriz também foi defendida por famosas.

Mais tarde, ela postou em sua conta no Instagram um novo look, com estilo camisão e bota de cano alto, e recebeu uma chuva de elogios. Marcelo Faria e Fernanda Paes Leme estão entre os famosos que comentaram na postagem da famosa. “Arrasa, Dede!!! Só no brilho e no amor”, escreveu Emanuelle Araújo.

Em entrevista a Folhapress, o estilista Erick Maia, responsável junto com outro profissional da Globo pelos figurinos de Deborah Secco, também usou as redes sociais para se posicionar sobre as roupas da atriz no Tá na Copa. “Deve ser horrível odiar a Deborah e não poder chamá-la de feia”, disparou ele ao publicar em seus stories a segunda roupa usada por ela no SporTV.

A ousadia no jeito de se vestir para aparecer na TV tem dividido opiniões não só do público, mas também de funcionários da Globo. A repórter Flávia Jannuzzi foi uma que criticou Secco. Em postagem no Instagram, a jornalista fez suas críticas. “Pra quê?”, começou, ao republicar a foto do visual de Deborah na estreia. A julgar pelos comentários que fez na publicação, Jannuzzi sentiu-se bastante incomodada com a roupa que a atriz usava na TV.

“Bora cortar a blusinha pra distrair a galera, né? Só Jesus. Sensualização pra comentar futebol não empodera mulher nenhuma. Podem me massacrar aqui. Achei uó!”, emendou a profissional.

As críticas negativas às escolhas de Deborah já haviam começado na segunda por parte de muita gente nas redes sociais. Por isso, alguns artistas e celebridades têm saído em defesa da atriz.

“A gente tá vendo a Copa do Mundo num país como o Qatar, torcendo pra um jogador que apoiava um sujeito misógino, racista e homofóbico, e a questão é a roupa da Deborah? Pois eu tô achando o máximo”, postou a atriz Maria Ribeiro fazendo referência ao Neymar apoiar Bolsonaro.

Vivência

A atriz e agora comentarista já viveu no Catar, quando era casada com o então jogador Roger Flores, que atuava em um clube local. O ex-marido de Déborah também compõe o time de comentaristas da Globo. Em entrevista ao Gshow antes do início do mundial, ela falou sobre o período em que viveu no país árabe onde “mulheres não podem tocar nos homens”. “Foi muito estranho. É uma cultura muito diferente da nossa. Era o lugar que mais foi tranquilo eu assistir os jogos porque não tinha ninguém nos estádios”, admitiu.