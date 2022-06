Magazine Vocalista do CPM 22 fala sobre show em Goiás: “A gente se sente em casa” Banda de hardcore faz um dos shows mais aguardados do PiriBier

Um dos shows mais aguardados do PiriBier é da banda de hardcore CPM 22, formada em 1995 em Barueri (SP). Os roqueiros estão confirmados no palco Mundo do Rock in Rio e o vocalista Badauí prometeu levar grandes sucessos para a cidade das cachoeiras. “Vamos passar por vários períodos da nossa carreira, além de singles novos”, disse, em entrevista por telefone ao POPULAR...