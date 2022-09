Adam Levine, 43, está sendo acusado de enviar mensagens de flerte no Instagram para mais duas modelos, segundo o Page Six. Os supostos direct nas redes sociais surgem após o cantor negar que traiu a mulher Behati Prinsloo, 34, durante um ano com a modelo Sumner Stroh, 21.

Uma mulher chamada Alyson Rosef postou a captura de telas com mensagens trocadas com o vocalista do Maroon 5 no TikTok e depois apagou. Ela disse que tem muito mais mensagens, mas decidiu não compartilhar porque não são apropriadas e ela não se sentiu à vontade para postar tudo.

Outra mulher, a comediante Maryka, compartilhou no stories do Instagram supostas mensagens do cantor e acrescentou a hashtag "expose Adam Levine". Um dos directs que ela atribui ao artista diz: "Agora estou obcecado por você". Ela respondeu de volta: "Cara, você não é casado?"

Nesta terça (20), o vocalista do Maroon 5 admitiu que conversou com a modelo Sumner Stroh, mas afirmou que os dois nunca chegaram às vias de fato. "Muito está sendo dito sobre mim agora e eu quero esclarecer tudo", disse em comunicado publicado em suas redes sociais.

Na sequência, ele disse sua versão sobre o que teria ocorrido. "Usei um mal julgamento ao falar com qualquer pessoa que não fosse minha esposa em qualquer tipo de flerte", afirmou. "Eu não tive um caso, no entanto, cruzei a linha durante um período lamentável da minha vida. Em alguns momentos, isso se tornou impróprio."

O músico contou ainda que tem consciência de seus erros e que está tentando remediar isso. "Minha esposa e minha família são tudo o que me importa neste mundo", escreveu. "Ser tão ingênuo e estúpido o suficiente para arriscar a única coisa que realmente importa para mim foi o maior erro que eu poderia cometer."

