Vyni deve ser o eliminado do Paredão desta noite de terça-feira (15) contra Gustavo e Pedro Scooby no Big Brother Brasil 22 (Globo). É isso o que aponta a enquete produzida pelo F5. O cearense tem recebido cerca de 70% dos votos do público para deixar a competição.

Se isso de fato acontecer, será mais uma derrota do quarto Lollipop, que já perdeu nomes como Brunna, Jade, Bárbara e Larissa. Eslovênia até se perguntou o que será que eles têm feito de errado para não terem chance com o público.

Vyni já foi chamado na casa de "figurante" em um Jogo da Discórdia por não aparecer mais como no começo da competição. Nas redes sociais, o que mais tem chamado a atenção de quem quer vê-lo fora do confinamento é o fato de ele não ter muitas ações no dia a dia e só querer fazer graças durante o ao vivo.

Vyni foi indicado no contragolpe por Gustavo. No momento de votar no confessionário, Gustavo revelou a Tadeu Schmidt que na hora pensou que Eli estivesse imune e por isso não o indicou direto à berlinda. Acabo sobrando para o melhor amigo dele, Vyni.

Porém, antes mesmo de haver uma resolução sobre o Paredão, a equipe do competidor relata que ele tem sofrido com ameaças fora do confinamento e promete tomar medidas cabíveis.

Pelo Twitter, os administradores da conta publicaram uma mensagem de ódio de um seguidor que afirma que queria que Vyni fosse esfaqueado. Porém, esse foi só um exemplo do que eles dizem que vem acontecendo com o cearense desde quando entrou no reality.

"Nenhum tipo de ataque pode ser mais tolerado! Homofobia, xenofobia, racismo, incitação à violência são crimes. É inaceitável toda onda de ódio que Vyni recebe. Estamos tomando todas as medidas como o nosso jurídico. Nenhum comentário vai passar impune", diz a publicação.