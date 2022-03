Oitavo eliminado do BBB 22, Vyni, 24, está aproveitando seus momentos de lazer, especialmente quando se trata de música. O ex-participante contou que o Lollapalooza 22 é seu primeiro festival internacional, realizado no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

"É um sonho estar aqui. Após o confinamento, tudo está sendo muito intenso. Os compromissos, a interação com os fãs, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Porém, sempre fui agitado e estou conseguindo lidar com tranquilidade. Quero muito ver a Miley Cyrus, ela vai entregar tudo", comentou ele.

O ex-participante falou ainda do carinho que tem recebido dos fãs nas redes sociais, apesar dos memes e brincadeiras sobre algumas de suas atitudes. "Eu sempre usei o humor ao meu favor. Tem as brincadeiras? Tem, mas eu sou que nem a Beyoncé: de um limão ela fez o 'Lemonade'. Estou fazendo a mesma coisa", disse, mencionando o álbum da cantora norte americana, lançado em 2016.

Sobre o contato com o público, o advogado completou: "Eu considero as pessoas que interagem comigo não como fãs, mas como uma família digital, que se interessa pela minha pessoa".

Para o futuro, Vyni disse querer estudar atuação e entrar para o mundo do teatro. "Eu sempre gostei da Internet e de fazer conteúdos para esse meio. Mas, agora, eu quero me profissionalizar em atuação, fazer teatro e explorar todas as possibilidades que o meio artístico pode me oferecer", finalizou.