A cantora Wanessa Camargo, de 39 anos, e o ator Dado Dolabella, 41, apareceram juntos em um retiro espiritual em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, neste fim de semana. O encontro do casal ocorreu após rumores de que os dois estariam vivendo um romance após anos de separação.

Os dois foram vistos durante uma transmissão ao vivo no instagram do Festival Aya Música Medicina, enquanto participavam de uma atividade. Sentados um de frente para o outro, o casal estava em uma tenda com artistas e povos indígenas para uma experiência de intercâmbio e conexões e tem apresentações indígenas, meditações, ioga, práticas culturais, ecologia e espiritualidade.

Na última semana, os dois foram flagrados juntos pela primeira vez. Nas imagens, o casal surge desembarcando de um veículo e entrando num estabelecimento comercial na Chapada dos Veadeiros, onde o ator vive atualmente.

Dado e Wanessa começaram a namorar em 2000 e, entre idas e vindas, terminaram definitivamente em 2004. Depois disso, Wanessa se casou com o empresário Marcos Buaiz, com quem ficou junto por 17 anos e teve dois filhos.

Namoro conturbado

O namoro entre Wanessa e Dado Dolabella ganhou destaque depois que o ator participou de dois clipes da cantora. Em seguida, vários episódios de discussões entre o casal começaram a ser registrados pelos paparazzis.

Os dois, então, terminaram o relacionamento, e chegaram a reatar tempos depois. Em 2014, já separados, Wanessa foi vista chorando enquanto conversava com o ex-namorado.

