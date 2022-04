Apesar de Arthur Aguiar ter usado alguns de seus poderes de Big Boss durante sua estadia no Quarto Secreto, internautas e fãs do programa não estão satisfeitos com as ações do brother, que venceu o Paredão falso com 82,8% dos votos, na noite desta terça-feira (5).

"Colocaram o Arthur no Paredão Falso, no Quarto Secreto, e quem foi pro quarto é a Carla Diaz. Mano, que chato!", escreveu um comparando o ator com Carla, que foi a vencedora do Paredão falso do BBB 21. "Que dinâmica sem graça de Paredão falso, ainda mais o Arthur totalmente forçando a emoção no Quarto Secreto", disse outro internauta.

- Gosta de BBB? Acompanhe todas as novidades sobre a casa mais vigiada do Brasil por aqui

"O BBB 'flopou' em um nível que a Jessi já descobriu que é paredão falso", escreveu outra, sobre Jessilane ter suspeitado que o Paredão seria falso na madrugada desta quarta-feira (6). "Agora que 'flopou' o Paredão falso, manda um dummie falso lá pelo menos para tentar uma salvação", sugeriu outro.

Apesar das críticas, outros internautas elogiaram as atitudes do ator, que na manhã desta quarta usou seu poder para cortar a água novamente e ouvir as conversas dos brothers. "Não é exagero afirmar que o Arthur, de longe, é o melhor jogador da casa. Toda ação é pensada no jogo, é não se forma pessoal ou vingativa, ou mesmo aleatória", escreveu um.

"O Arthur é o cara, ele é simplesmente o jogador de milhões, com estratégia de milhões, sabe exatamente o que vai fazer e divide tudo isso com o público, para deixar bem claro que joga junto com a gente", disse outra internauta.

Depois de liberar um cooler e ativar a Manutenção Externa no Big Brother Brasil 22 (Globo), Arthur Aguiar cortou a água dos participantes do reality na madrugada desta quarta. Vencedor do Paredão falso da edição com 82,8% dos votos, ele está no Quarto Secreto e tem direito a aplicar algumas ações na casa.

Leia também

- Iza será a atração da festa do BBB e recorda que quase trabalhou no reality

- Arthur Aguiar vence paredão falso com 82,8% dos votos e vai para o “quarto secreto” do BBB 22

Essas ações são destravadas por cards, que também ativam o áudio da televisão onde o brother assiste aos colegas. Arthur usou o card de cortar a água para ouvir a conversa entre Pedro Scooby, Douglas e Paulo André no Quarto do Líder. Lá, os três amigos discutiam o discurso de Tadeu Schmidt antes da eliminação de Arthur e especulavam o motivo da saída do ator.

Arthur não queria que os brothers percebessem que a água havia acabado, para que eles não desconfiassem que o Paredão foi falso. Mas Douglas notou o corte quando foi escovar os dentes. Scooby tentou tomar banho antes de dormir, não conseguiu e por isso pulou na piscina.