Magazine Wellington Figueiredo fala sobre a vida entre os índios e defende a Funai Indigenista goiano que passou décadas trabalhando com grupos isolados na Floresta Amazônica critica projetos que tentam “integrar os indígenas na marra”

Nascido em Goiânia há 71 anos, o indigenista Wellington Figueiredo, antes de passar em um concurso da Fundação Nacional do Índio (Funai), em 1974, só conhecia as matas dos arredores da capital goiana. Depois de décadas trabalhando com comunidades indígenas, sobretudo com grupos isolados na Floresta Amazônica, ele aprendeu que é possível manter com a natureza e com as...