Magazine Wesley Safadão nega acordo financeiro como pena por furar fila da vacina contra a Covid em Fortaleza Cantor usou o Instagram Stories para se manifestar sobre o ocorrido, afirmando não ter chegado a um acordo com o MPCE porque queriam que ele se declarasse culpado e por exigirem uma quantia equivalente a R$ 1 milhão

O cantor Wesley Safadão, a mulher dele, Thyane Dantas, e a assessora do músico, Sabrina Tavares, negaram acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE) na manhã desta quinta-feira (28). A tentativa de entendimento apura se o trio furou a fila da vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza, no dia 8 de julho. Safadão usou o Instagram Stories para se manifestar sobre ...