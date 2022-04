Magazine Whindersson Nunes apresenta turnê de despedida em Goiânia Show “Isso não é um culto” será realizado em junho, no Goiânia Arena

O humorista Whindersson Nunes chega a Goiânia no dia 11 de junho para seu quinto e último show “Isso não é um culto”, que será realizado no Goiânia Arena, às 19h. A apresentação faz parte da turnê de despedida do artista, que decidiu dar uma pausa na carreira. Em dezembro do ano passado, Whindersson anunciou a decisão de se afastar dos palcos: "A partir do meio d...